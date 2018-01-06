{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 января 2018
06 января 2018
21:27  06 января 2018 0

Названы машины, которые уральцы покупают для мегаполисов

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, автомобили, машины, автосалон, покупка авто, транспортное средство
Жители Екатеринбурга предпочитают KIA RioФото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперты подсчитали, какие машины чаще всего покупали в 2017 году в российских городах-миллионниках. В 15 мегаполисах лидерами авторынка оказались лишь три модели: KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta, отметили в аналитическом агентстве «Автостат».

В девяти городах, среди которых оказался и Екатеринбург, лидирует KIA Rio. В уральской столице было продано 1169 таких автомобилей. Hyundai Solaris стал лидером в трех крупных городах, включая Челябинск (продано 839 машин). Еще в трех «миллионниках» первое место заняла отечественная модель LADA Granta. В Перми она разошлась тиражом в 1496 проданных седанов и хэтчбеков.

Ранее эксперты составили список самых дешевых автомобилей, представленных на российском рынке.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров