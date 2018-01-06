Названы машины, которые уральцы покупают для мегаполисов

21:27 06 января 2018 0

Жители Екатеринбурга предпочитают KIA Rio Фото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперты подсчитали, какие машины чаще всего покупали в 2017 году в российских городах-миллионниках. В 15 мегаполисах лидерами авторынка оказались лишь три модели: KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta, отметили в аналитическом агентстве «Автостат».

В девяти городах, среди которых оказался и Екатеринбург, лидирует KIA Rio. В уральской столице было продано 1169 таких автомобилей. Hyundai Solaris стал лидером в трех крупных городах, включая Челябинск (продано 839 машин). Еще в трех «миллионниках» первое место заняла отечественная модель LADA Granta. В Перми она разошлась тиражом в 1496 проданных седанов и хэтчбеков.

Ранее эксперты составили список самых дешевых автомобилей, представленных на российском рынке.