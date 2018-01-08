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08 января 2018
11:10  08 января 2018 5

Спецслужбы раскрыли подробности ликвидации Хаттаба

Хаттаб погиб 20 марта 2002 годаФОТО: Wikipedia

Арабский террорист Хаттаб погиб в марте 2002 года, прикоснувшись к отравленному письму. Российские спецслужбы раскрыли детали устранения одного из лидеров боевиков, действовавших на Северном Кавказе.

Источник агентства «Росбалт», участвовавший в проведении спецоперации, рассказал, что главной проблемой являлась осторожность полевого командира. Террорист контактировал с внешним миром только с помощью писем, которые передавались через цепочку курьеров. После того, как спецслужбы объявили награду за информацию о местонахождении Хаттаба, один из курьеров согласился сотрудничать. После этого он сообщил, что собирается передать террористу письмо из Саудовской Аравии. Срочно прибывший из Москвы специалист-химик обработал послание сильнодействующим ядом, после чего оно отправились дальше по цепочке.

Позже личный телохранитель Хаттаба, задержанный силовиками, рассказал о дальнейших событиях. Прочитав письмо, террорист сразу сжег его в костре. Никаких изменений в самочувствии своего лидера его приближенные не заметили. Состояние здоровья Хаттаба резко ухудшилось спустя несколько дней. Сподручные террориста решили, что он отравился грибами, которыми отряд боевиков питался в последние дни. Отмечается, что всего в результате соприкосновения с письмом умерло пять человек. В том числе — информатор спецслужб.

Уроженец Саудовской Аравии Амир ибн аль-Хаттаб (настоящее имя — Самер Салех ас-Сувейлем) считался одним из самых известных полевых командиров. На территории Чечни он действовал в 1995—2002 годах, считаясь связующим звеном ичкерийских сепаратистов и их сторонников за рубежом. Также Хаттаб отметился совместными операциями с другим террористом — Шамилем Басаевым.

Сергей Макеев
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