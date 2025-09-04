МО РФ: над регионами РФ было сбито 46 украинских БПЛА

В ночь над регионами России было сбито 46 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С полуночи до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что наибольшее число беспилотников было сбито над территорией Ростовской области — 24 БПЛА.
Также украинские беспилотники были сбиты над акваторией Черного моря — 16 БПЛА. Помимо этого, было перехвачено четыре беспилотника над Краснодарским краем и два над территорией Волгоградской области.
Ранее в ночь на 3 сентября беспилотник ВСУ попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области. Информацию подтверждал глава региона Юрий Слюсарь. Отмечается, что тогда была нарушена работа контактной сети. Пострадавших в результате происшествия не было.
