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Главные новости Челябинской области
12:15  09 января 2018 2

На Урале при страшном ДТП ребенок вылетел через лобовое стекло. ВИДЕО

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, разбитое стекло, авария, дтп
По словам очевидцев, ребенка после удара не удержало даже детское креслоФото: pixabay.com

В Челябинской области, на трассе, во время ДТП ребенок вылетел через лобовое стекло и отделался всего лишь переломом носа. В Сети появилась видеозапись происшествия.

Авария на дороге произошла с участием автомобилей Daewoo Matiz и ВАЗ-2115. Как пишет РЕН ТВ, «кореец» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». По видео видно, что от удара машины раскрутило в разные стороны, еще один автомобиль чудом избежал столкновения. Когда пыль улеглась, в сугробе на обочине показался ребенок, испуганно осматривающийся по сторонам.

«„Скорая“ приехала за семь минут. За это время с водителем „ГАЗели“ оказали первую помощь ребенку. Собрали вещи из Matiz, которые разбросало по округе, удар был в правую часть и багажник, ребенок вылетел из детского кресла», — приводит издание цитату очевидца.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе УГИБДД по Челяибинской области не удалось — по телефону на звонки журналиста «URA.RU» не ответили.

Ранее в Челябинске пассажир такси вылетел через лобовое стекло после того, как автомобиль врезался в фонарный столб. Врачи не смогли спасти уральца, пишет «Федеральное агентство новостей».

Виктор Дорофеев
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