На Урале при страшном ДТП ребенок вылетел через лобовое стекло. ВИДЕО

В Челябинской области, на трассе, во время ДТП ребенок вылетел через лобовое стекло и отделался всего лишь переломом носа. В Сети появилась видеозапись происшествия.
Авария на дороге произошла с участием автомобилей Daewoo Matiz и ВАЗ-2115. Как пишет РЕН ТВ, «кореец» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». По видео видно, что от удара машины раскрутило в разные стороны, еще один автомобиль чудом избежал столкновения. Когда пыль улеглась, в сугробе на обочине показался ребенок, испуганно осматривающийся по сторонам.
«„Скорая“ приехала за семь минут. За это время с водителем „ГАЗели“ оказали первую помощь ребенку. Собрали вещи из Matiz, которые разбросало по округе, удар был в правую часть и багажник, ребенок вылетел из детского кресла», — приводит издание цитату очевидца.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе УГИБДД по Челяибинской области не удалось — по телефону на звонки журналиста «URA.RU» не ответили.
Ранее в Челябинске пассажир такси вылетел через лобовое стекло после того, как автомобиль врезался в фонарный столб. Врачи не смогли спасти уральца, пишет «Федеральное агентство новостей».