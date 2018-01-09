К челябинскому губернатору едут важные гости из Москвы

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел 9 января первое в 2018 году аппаратное совещание. Главе региона доложили о том, как на Южном Урале прошли новогодние каникулы.
В целом праздничные дни были спокойными, за исключением нескольких инцидентов, в том числе и гибель ребенка в Сатке. Вице-губернатор Олег Климов также доложил о ходе ликвидации аварии на газопроводе в поселке Межевом, случившейся 7 января. Последствия аварии ликвидировали в течение суток. Во время каникул прошло более 400 праздничных елок. 27 декабря Дубровский принял участие в заседании Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности регионов. По словам губернатора, есть предложения, которые надо обсудить на специальном совещании.
Борис Дубровский напомнил, что 15 января в Челябинск прибудет «облетная группа» из Москвы, которая проверит, как город готовится к саммитам ШОС и БРИКС. До конца недели в губернаторской резиденции состоится заседание рабочей группы по этому поводу.
В планах губернатора на этой неделе также поездки в Верхнеуральский район и Магнитогорск и заседание на тему экологии.