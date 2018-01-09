{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,05
Динамика за 2 недели
Евро 68,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 января 2018
08 января 2018
07 января 2018
06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Челябинской области
14:40  09 января 2018 0

К челябинскому губернатору едут важные гости из Москвы

Прием женщин, в преддверии праздника 8 марта, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Челябинск, дубровский борис
Борис Дубровский провел первое аппаратное совещание в 2018 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел 9 января первое в 2018 году аппаратное совещание. Главе региона доложили о том, как на Южном Урале прошли новогодние каникулы.

В целом праздничные дни были спокойными, за исключением нескольких инцидентов, в том числе и гибель ребенка в Сатке. Вице-губернатор Олег Климов также доложил о ходе ликвидации аварии на газопроводе в поселке Межевом, случившейся 7 января. Последствия аварии ликвидировали в течение суток. Во время каникул прошло более 400 праздничных елок. 27 декабря Дубровский принял участие в заседании Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности регионов. По словам губернатора, есть предложения, которые надо обсудить на специальном совещании.

Борис Дубровский напомнил, что 15 января в Челябинск прибудет «облетная группа» из Москвы, которая проверит, как город готовится к саммитам ШОС и БРИКС. До конца недели в губернаторской резиденции состоится заседание рабочей группы по этому поводу.

В планах губернатора на этой неделе также поездки в Верхнеуральский район и Магнитогорск и заседание на тему экологии.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров