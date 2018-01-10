На Южном Урале сильный ветер временно оставил жителей без воды. Водонапорная башня в селе Черновское Миасского городского округа из-за сильных порывов накренилась и согнулась пополам. Ремонт сооружения, которому на сегодняшний день более полувека, решил лично проконтролировать первый замглавы округа Александр Качев.
На сайте администрации округа сообщается, что восстанавливать башню будет МУП «Городское хозяйство», которое контролирует процесс нормального водоснабжения в селе. «Специалисты оперативно отреагировали на поломку, выехали на место. При помощи крана будут сбивать лёд. Далее башню распилят. Потом приварят, чтобы сохранить целостность», — сообщил Качев.
В настоящее время вода подается не в полную силу из-за низкого давления. Неудобства жителям Черновского придется терпеть около двух дней — такое время потребуется для ремонта сооружения. В будущем МУП планирует купить новую водонапорную башню.
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