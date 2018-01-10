{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
08 января 2018
Главные новости Челябинской области
10:42  10 января 2018 0

На Южном Урале ветер согнул полувековую башню, оставив целое село без воды. ФОТО

Специалисты отреагировали на поломку оперативно, в тот же день выехав на место аварииФото: сайт администрации Миасского городского округа

На Южном Урале сильный ветер временно оставил жителей без воды. Водонапорная башня в селе Черновское Миасского городского округа из-за сильных порывов накренилась и согнулась пополам. Ремонт сооружения, которому на сегодняшний день более полувека, решил лично проконтролировать первый замглавы округа Александр Качев.

На сайте администрации округа сообщается, что восстанавливать башню будет МУП «Городское хозяйство», которое контролирует процесс нормального водоснабжения в селе. «Специалисты оперативно отреагировали на поломку, выехали на место. При помощи крана будут сбивать лёд. Далее башню распилят. Потом приварят, чтобы сохранить целостность», — сообщил Качев.

В настоящее время вода подается не в полную силу из-за низкого давления. Неудобства жителям Черновского придется терпеть около двух дней — такое время потребуется для ремонта сооружения. В будущем МУП планирует купить новую водонапорную башню.

1/4
Фото: сайт администрации Миасского городского округа

Ранее «URA.RU» писало о проблемах с напором воды в Тюменской области. В Каменском муниципальном образовании отсутствует нужное давление в водоколонной сети, из-за чего многие пожары не успевают потушить — дома сгорают дотла.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров