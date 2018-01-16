На Урале понизили в должности бывшего начальника отдела полиции, где умер задержанный

В Нижнем Тагиле бывшего начальника отдела полиции № 17 Эдуарда Губера перевели на работу в городское управление после того, как привлекли к дисциплинарной ответственности из-за смерти задержанного.
«Сотрудник понижен в занимаемой должности. Он теперь занимается раскрытием преступлений, а не руководящей работой», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель ГУ МВД России по Свердловской области.
Наказание стало результатом происшествия в отделе полиции, когда скончался ранее судимый 41-летний Станислав Головко, задержанный по подозрению в краже. Экспертиза установила, что мужчина умер из-за черепно-мозговой травмы. У погибшего обнаружили отек мозга, множественные гематомы по всему телу. Уголовное дело расследуется в СКР. Обвинение в убийстве предъявлено оперативникам Дмитрию Панову, Егору Ялунину и Анатолию Быкову. Все трое арестованы.