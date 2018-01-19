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19 января 2018
14:20  19 января 2018 0

«Как же быстро растут наши дети». Фадеев опубликовал трогательный снимок Наргиз. ФОТО

Максим Фадеев опубликовал фото Наргиз с ее внукомФото: Максим Фадеев, «Инстаграм»

Продюсер Максим Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с Наргиз Закировой. На снимке она запечатлена вместе со своим внуком.

«Сейчас Наргиз отдыхает с семьей. Сегодня утром прислала вот такую фотографию. На ней она читает своему внуку Ною книгу», — написал Максим Фадеев. Продюсер поразился, как быстро растут дети, а тем более внуки. «Хочется удержать каждый момент с ними как можно дольше, особенно пока они маленькие, и ценить каждый прожитый миг рядом», — подчеркнул Фадеев и добавил, что Наргиз очень мило выглядит в роли бабушки. «Милота!.. Никак слово „бабушка“ ей не подходит… Да, не каждый может похвастаться такой бабушкой», — многие подписчики совсем не ожидали увидеть певицу в таком непривычном амплуа.

Ранее Максим Фадеев прокомментировал слухи о его помолвке с Наргиз Закировой, разместив свое видеообращение в Instagram.

Софья Стеклова
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