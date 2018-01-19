{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
17:45  19 января 2018 1

СКР в третий раз анонсировал визит Бастрыкина в Югру

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин снова летит в ХМАО — так пообещали в СКР в очередной разФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
все новости сюжета

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в третий раз анонсировала визит в Югру главы ведомства Александр Бастрыкина. Соответствующее сообщение появилось на сайте следственного комитета.

В СКР отмечают, что ход и результаты расследования уголовного дела по факту ДТП в Югре, где погибли 12 человек, находятся на постоянном контроле у председателя следственного комитета России. «В ближайшее время Александр Бастрыкин запланировал визит в Ханты-Мансийский автономный округ, чтобы вновь встретиться с потерпевшими по делу и выслушать их доводы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Александр Бастрыкин прилетал в ХМАО в сентябре и октябре 2017 года из-за уголовного дела о нашумевшей аварии, в которой погибли дети-спортсмены. После жалоб от пострадавших на следствие по уголовному делу, в ноябре пресс-служба СКР заявила, что глава ведомства готов еще раз встретиться с родителями погибших детей. Его приезд официально анонсировали в середине декабря. Главу СКР в регионе ждали еще до Нового года. В середине января замруководителя ГСУ СКР Юрий Тютюнник пообещал родственникам жертв трагедии, что встреча состоится 18 января, но Бастрыкин так и не прилетел.

Новость по теме
Водитель грузовика, которого обвиняют в гибели 10 детей из ХМАО, потребовал признать себя невиновным. И впервые публично раскрыл свою версию

Авария произошла 4 декабря 2016 года на загородной автотрассе недалеко от Ханты-Мансийска. Автобус, на котором возвращались домой в Нефтеюганск с соревнований несовершеннолетние акробаты, столкнулся сначала с машиной Раиля Саитханова и затем с грузовиком его брата. В результате столкновения автобус разорвало на части. Погибли 12 человек: 10 детей-спортсменов и двое их тренеров. На скамье подсудимых четыре человека — приговор им вынесут 5 февраля.

Родители погибших детей неоднократно заявляли, что к ответственности должны быть привлечены еще фигуранты. Ранее были задержаны два сотрудника ГИБДД из Башкирии, не изъявшие права у водителя грузовика, а также чиновник из Нефтеюганска Александр Комарницкий.

На этой неделе стало известно, что из-за позиции Генпрокуратуры их отпускают на свободу. «Следствие намерено, изучив всесторонне и объективно все обстоятельства трагедии, привлечь к установленной законом ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении СКР.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров