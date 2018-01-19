17:45 19 января 2018 1

Бастрыкин снова летит в ХМАО — так пообещали в СКР в очередной раз Фото: Официальный сайт президента РФ

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в третий раз анонсировала визит в Югру главы ведомства Александр Бастрыкина. Соответствующее сообщение появилось на сайте следственного комитета.

В СКР отмечают, что ход и результаты расследования уголовного дела по факту ДТП в Югре, где погибли 12 человек, находятся на постоянном контроле у председателя следственного комитета России. «В ближайшее время Александр Бастрыкин запланировал визит в Ханты-Мансийский автономный округ, чтобы вновь встретиться с потерпевшими по делу и выслушать их доводы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Александр Бастрыкин прилетал в ХМАО в сентябре и октябре 2017 года из-за уголовного дела о нашумевшей аварии, в которой погибли дети-спортсмены. После жалоб от пострадавших на следствие по уголовному делу, в ноябре пресс-служба СКР заявила, что глава ведомства готов еще раз встретиться с родителями погибших детей. Его приезд официально анонсировали в середине декабря. Главу СКР в регионе ждали еще до Нового года. В середине января замруководителя ГСУ СКР Юрий Тютюнник пообещал родственникам жертв трагедии, что встреча состоится 18 января, но Бастрыкин так и не прилетел.

Авария произошла 4 декабря 2016 года на загородной автотрассе недалеко от Ханты-Мансийска. Автобус, на котором возвращались домой в Нефтеюганск с соревнований несовершеннолетние акробаты, столкнулся сначала с машиной Раиля Саитханова и затем с грузовиком его брата. В результате столкновения автобус разорвало на части. Погибли 12 человек: 10 детей-спортсменов и двое их тренеров. На скамье подсудимых четыре человека — приговор им вынесут 5 февраля.

Родители погибших детей неоднократно заявляли, что к ответственности должны быть привлечены еще фигуранты. Ранее были задержаны два сотрудника ГИБДД из Башкирии, не изъявшие права у водителя грузовика, а также чиновник из Нефтеюганска Александр Комарницкий.

На этой неделе стало известно, что из-за позиции Генпрокуратуры их отпускают на свободу. «Следствие намерено, изучив всесторонне и объективно все обстоятельства трагедии, привлечь к установленной законом ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении СКР.