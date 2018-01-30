На Южном Урале ОПГ будут судить за кражу дизтоплива на 60 млн рублей

Преступники сделали незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод
Уголовное дело по факту попытки хищения дизельного топлива в Челябинской области направлено в суд. Обвиняемыми стали участники преступной группировки, состоящей из девяти человек.
Глава группировки и восемь его соучастников использовали незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод на территории Ашинского района, сообщили в главном следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области. Участники ОПГ похитили более 2,5 тысяч тонн топлива на сумму свыше 60 млн рублей.
Злоумышленники были заключены под стражу, на их имущество наложен арест. Теперь дело о краже будет рассматриваться в Ашинском районном суде Челябинской области. Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.