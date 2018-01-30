В Магнитке молодые врачи получили квартиры в подарок

Магнитогорский металлургический комбинат приобрел пять однокомнатных квартир для молодых специалистов поликлиники №1 Центральной клинической медико-санитарной части. Обладательницами нового жилья стали девушки-врачи со стажем работы от года до трех лет.
«Комбинат уделяет особое внимание здоровью работников и членов их семей, ведь работники — главная ценность компании, а сохранение их здоровья — приоритетная задача социальной политики», — сказал старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Егор Кожаев. По его словам, социальные программы комбината трудно представить без сотрудничества с медико-санитарной частью, которая является основной амбулаторией предприятия.
На совещании исполнительной дирекции молодые доктора сами выбрали коробочки, в которых лежали ключи от новых квартир. Теперь все девушки будут не только работать вместе, но и станут соседями. «Вы в одной команде с комбинатом, поэтому воспринимать вас иначе как коллег не можем. Удачи в работе и счастья в новом доме!» — поздравил врачей генеральный директор «ММК» Павел Шиляев. Врач-эндокринолог Елена Лапина, получившая одну из квартир, назвала такой подарок большой помощью в начале трудового пути.