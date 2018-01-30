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30 января 2018
29 января 2018
15:59  30 января 2018 0

Мэрия Екатеринбурга через суд требует с бывшего ректора 10 миллионов рублей

Весна в Екатеринбурге, деревья, здание администрации екатеринбурга
Горадминистрация хочет получить компенсациюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Чиновники мэрии Екатеринбурга считают, что из-за халатности бывшего ректора Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) Михаила Занина бюджет потерял 9,6 миллиона рублей. Арбитражный суд Свердловской области уже назначил дату заседания по иску управления культуры администрации Екатеринбурга.

Согласно материалам дела, ЕАСИ с 2010 года арендовала помещения у ООО «РК-Партнер». В 2014 году вуз съехал, но бывший на тот момент его руководителем Занин по неизвестным причинам не подписал акт сдачи помещений и формально договор аренды продолжил действовать. Затем компания оказалась банкротом, в ходе процесса арбитраж признал договор аренды действительным, а также постановил взыскать недовнесенную плату за аренду помещений для погашения долгов перед кредиторами. Оплачивать исполнительный лист пришлось мэрии, как учредителю академии. Теперь в горадминистрации хотят получит компенсацию с бывшего ректора.

В обеспечение иска мэрия намерена также арестовать все имущество Михаила Занина. Как значится в материалах дела, заявление об этом было подано вместе с иском, но было отклонено до исправления формальных ошибок. Повторно вопрос будет рассматриваться в день первого заседания — 15 февраля.

Игорь Чукреев
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