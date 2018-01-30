16:41 30 января 2018 0

На видео Саша Долина поет «Песню морского дьявола» Скриншот видео Максима Фадеева (fadeevmaxim) в «Инстаграм»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев разместил на своей странице в Instagram видео поющей внучки артистки Ларисы Долиной. Девочка исполняет «Песню морского дьявола».

«Познакомьтесь! Саша Долина! Это внучка великой певицы Ларисы Долиной! Учите детей музыке! Музыка формирует гармоничное сознание. Музыка учит детей чувствовать и любить! Поверьте мне! Отдайте ваших детей заниматься музыкой!», — написал Фадеев.

Подписчики поддержали восхищение Фадеева юной певицей: «Чудесная»; «Божественно»; «Поет невероятно»; «Здорово! Есть в кого». Часть фанатов назвали ее «будущим группы „Серебро“».

Напомним, что Фадеев ответил депутату Госдумы Виталию Милонову на оскорбления в адрес группы «Серебро», сообщала «Национальная служба новостей». Ранее он назвал участниц коллектива «козлихами». Фадеев в Instagram написал свои доводы в пользу гомосексуальности Милонова и назвал его «полуполитиком», «полуфриком» и «цирковой собакой».