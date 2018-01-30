{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
16:41  30 января 2018 0

«Будущее группы „Серебро“». Макс Фадеев показал поющую внучку Долиной. ВИДЕО

На видео Саша Долина поет «Песню морского дьявола»Скриншот видео Максима Фадеева (fadeevmaxim) в «Инстаграм»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев разместил на своей странице в Instagram видео поющей внучки артистки Ларисы Долиной. Девочка исполняет «Песню морского дьявола».

«Познакомьтесь! Саша Долина! Это внучка великой певицы Ларисы Долиной! Учите детей музыке! Музыка формирует гармоничное сознание. Музыка учит детей чувствовать и любить! Поверьте мне! Отдайте ваших детей заниматься музыкой!», — написал Фадеев.

Подписчики поддержали восхищение Фадеева юной певицей: «Чудесная»; «Божественно»; «Поет невероятно»; «Здорово! Есть в кого». Часть фанатов назвали ее «будущим группы „Серебро“».

Напомним, что Фадеев ответил депутату Госдумы Виталию Милонову на оскорбления в адрес группы «Серебро», сообщала «Национальная служба новостей». Ранее он назвал участниц коллектива «козлихами». Фадеев в Instagram написал свои доводы в пользу гомосексуальности Милонова и назвал его «полуполитиком», «полуфриком» и «цирковой собакой».

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров