05:59 01 февраля 2018 0

США рассчитывают задействовать против России авиацию и сухопутные войска Фото: depositphotos.com © URA.RU

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва рассказал, какими могут быть военные конфликты с Китаем и Россией.

В случае войны с КНР, по его словам, бои в большей степени будут вестись при помощи флота и авиации, в то время как при столкновении с Россией в основном будут задействованы ВВС и армия США, пишет Gazeta.ru. На первоначальном этапе же [развертывание войск в Европе], как отметил генерал, сражения американцев с русскими могут проходить и на морском участке, поскольку западным войскам необходимо переплыть Северную Атлантику.

При этом Сельва добавил, что согласно Национальной оборонной стратегии, которая находится на этапе разработки, Россия представляет собой «глобальную угрозу». Также военачальник подчеркнул, что Минобороны США разрабатывает «глобальный план» для России и Китая, и выяснение наиболее вероятного сценария войны и вопрос финансирования — серьёзный вызов для ведомства.