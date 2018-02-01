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01 февраля 2018
31 января 2018
05:59  01 февраля 2018 0

Пентагон заговорил о войне с Россией. Сценарий битвы уже готов

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, нато, флаг нато
США рассчитывают задействовать против России авиацию и сухопутные войскаФото: depositphotos.com © URA.RU

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва рассказал, какими могут быть военные конфликты с Китаем и Россией.

В случае войны с КНР, по его словам, бои в большей степени будут вестись при помощи флота и авиации, в то время как при столкновении с Россией в основном будут задействованы ВВС и армия США, пишет Gazeta.ru. На первоначальном этапе же [развертывание войск в Европе], как отметил генерал, сражения американцев с русскими могут проходить и на морском участке, поскольку западным войскам необходимо переплыть Северную Атлантику.

При этом Сельва добавил, что согласно Национальной оборонной стратегии, которая находится на этапе разработки, Россия представляет собой «глобальную угрозу». Также военачальник подчеркнул, что Минобороны США разрабатывает «глобальный план» для России и Китая, и выяснение наиболее вероятного сценария войны и вопрос финансирования — серьёзный вызов для ведомства.

Сергей Демин
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