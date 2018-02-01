Названы лучшие смартфоны 2017 года в России

22:01 01 февраля 2018 1

iPhone не вошел в тройку лидеров по соотношению «цена-качество» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российский интернет-портал Hi-tech Mail.ru подвел итоги голосования «Лучший гаджет 2017». Китайский смартфон Huawei Honor 9 занял первое место в категории «Оптимальный баланс», где оценивалось соотношение цены и качества. В эту категорию также попали Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy A5, Asus ZenFone 4 и LG G6.

«Флагманом года» участники голосования признали Samsung Galaxy S8+, а второе и третье места в данной категории взяли соответственно Apple iPhone X и Huawei Mate 10 Pro. Смартфон южнокорейского производителя Galaxy S8+ также получил первое место в категории «Лучший дизайн». «Серебро» и «бронзу» завоевали Apple iPhone X и Huawei Mate 10 Pro в корпусе Porsche Design, сообщает «Русская газета».

Смартфоном с самой хорошей камерой пользователи Рунета признали Samsung Galaxy Note8, а лидером среди музыкальных гаджетов — Meizu Pro 7 Plus. Звание лучшего компактного смартфона досталось Sony Xperia XZ1 Compact. Отмечается, что всего в голосовании приняли участие около 130 тысяч человек.

Apple iPhone X не вошел в тройку лидеров по соотношению «цена\качество», вероятно, из-за имеющихся проблем с функцией распознавания лица Face ID. Однако ранее «Национальная служба новостей» писала, что самый новый смартфон среди линейки iPhone раскупят даже с недостатками. «URA.RU» информировало, что эксперты, протестировав 150 смартфонов, выпущенных в 2017 году, назвали «эталонным» Samsung Galaxy S8. Среди достоинств они назвали надежность, интеллектуальность и скорость работы.