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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:03  02 февраля 2018 2

«Хромаю, но ползу». Дмитрий Нагиев получил травму во время спектакля

Даже несмотря на усталость и травму, популярный артист был крайне вежливФото: Дмитрий Нагиев, Instagram

Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев получил травму во время спектакля «Кыся», который проходил в Калининградском областном драматическом театре. На место прибыла «скорая» и оказала артисту необходимую медицинскую помощь.

По словам Нагиева, повреждения он получил незначительные. «Это рабочий момент. Декорации обвалились. В общем, нормально. Хромаю, но ползу», — приводит слова телеведущего телеканал 360. Врачи диагностировали у актера ссадину и ушиб правой голени и посоветовали ему обеспечить поврежденной ноге покой, передает «Федеральное агентство новостей». Фельдшер поделилась, что артист, несмотря на усталость и травмы, был очень вежлив и даже пару раз пошутил.

Как ранее сообщало «URA.RU», Дмитрию Нагиеву не хватило денег на загородный дом мечты, поэтому он влез в долги. Ради огромного особняка на несколько этажей с большой приусадебной территорией телеведущий оформил рассрочку на десять лет.

Ксения Томашова
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