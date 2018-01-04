16:02 04 января 2018 0

Владелец дома оказался фанатом прапорщика Задова, которого сыграл Нагиев Фото: Wikimedia Commons

Телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что не смог сразу купить загородный дом мечты, и ему пришлось оформлять рассрочку на десять лет. При этом ему повезло, что владелец оказался фанатом одного из персонажей, которого сыграл Нагиев.

«Мне сразу понравился этот дом, но не было у меня таких денег, чтобы сразу его купить. Я столько не зарабатываю. Но мне повезло. Оказалось, что владелец дома является фанатом прапорщика Задова. Он меня, конечно, узнал и оформил рассрочку на десять лет. Теперь выплачиваю», — рассказал актер на съемках документального фильма «Нагиев — это моя работа», передает Starhit.

Нагиев приобрел огромный особняк в несколько этажей, также в его распоряжении большая предусадебная территория, усеянная цветами. Только здесь он может по-настоящему отдохнуть и расслабиться, признался телеведущий.

При этом он отверг слухи о том, что его профессиональная активность объясняется меркантильностью: «Когда творческий человек начинает работать только ради денег, он пропадает, начинается крах карьеры. Артист должен работать ради зрителей. Ради одного, двух человек, миллиона. Именно поэтому я из всех сил своих скромных пыжусь, чтобы казаться разным, быть интересным».