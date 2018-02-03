17:06 03 февраля 2018 0

Москвичи поддержали олимпийцев митингом Фото: соцсети

В центре Москвы митинг-концерт «Россия в моём сердце!» собрал более 60 тысяч человек. Москвичи, пришедшие на акцию, чтобы поддержать российских атлетов и отметить подвиг героев Сталинградской битвы, поражены масштабами мероприятия. В соцсетях они выкладывают фотоотчеты о том, насколько значимы для россиян единство народа и память о героях, которые сражались в Великой Отечественной войне.

Акция, которая проходит 3 февраля по инициативе Общественной палаты Р во всех регионах страны, в Москве оказалась самой многолюдной. Как сообщилRT официальный представитель МВД России Ирина Волк, на митинг-концерт пришли более 60 тысяч человек — это в 10 раз больше, чем предполагали организаторы. «В мероприятии принимают участие более 60 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка», — рассказала Волк.

Одна из главных целей митинга, как уточнили организаторы, — поддержка российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане. На сцену вышли народные артисты, спортсмены и другие известные люди. Художественный руководитель Государственного театра наций, Народный артист России Евгений Миронов обратился к участникам с призывом творить добро и поддержать волонтерское движение, сообщает информагентство Nation News.

На сцене гостей и жителей столицы радовали российские звезды — такие как Ольга Кормухина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Нюша, Зара, группа «Город 312» и другие.

Москвичи и гости столицы охотно делились в соцсетях фотографиями с этого мероприятия. «Мощь! Васильевский спуск, Москва. Митинг-концерт „Россия в моем сердце“. Кажется, что пришло уже гораздо больше заявленных 10 тысяч… Варварка, Ильинка, Васильевский спуск — МОРЕ ЛЮДЕЙ. Вот это да! „Россия в моем сердце“ действительно выглядит так же масштабно, как и акции в День народного единства… Пока мы едины — мы непобедимы», — пишут блогеры.

Отметим, что такие же патриотические акции прошли на Урале. Первыми приняли эстафету в Тюмени, затем присоединились Курган, Челябинск, Екатеринбург, Салехард, Ханты-Мансийск и другие уральские города. 3 февраля по всей России проходит патриотическая акция «Россия в моем сердце!», ее поддерживают десятки общественных организаций самых разных направлений. Ее цель — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия участники также поддерживают российских спортсменов, которые будут выступать на зимней Олимпиаде в Южной Корее или, наоборот, не попали на нее после допинг-скандала.