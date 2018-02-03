Знаменитый биатлонист Тихонов согрел челябинцев песней Высоцкого. ВИДЕО

В Челябинске на патриотической акции «Россия за мир» знаменитый биатлонист Александр Тихонов выступил перед земляками. Четырехкратный олимпийский чемпион спел уральцам песню Владимира Высоцкого.
Южноуральцы присоединились к народным митингам-концертам, которые в субботу, 3 февраля, проходят в разных уголках России и призваны поддержать память о героях, защищавших отчизну в годы Великой Отечественной войны. На празднике в Челябинске, несмотря на 23-градусный мороз, собралось не менее трех тысяч человек. «Было много молодежи, пенсионеров, — рассказали „URA.RU“ в челябинском отделении ОНФ. — Для инвалидов мы выделили первый рад перед концертной площадкой, поэтому им было хорошо видно все выступления».
Главным и приятным сюрпризом для горожан стало выступление их прославленного земляка, советского биатлониста, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Именитый спортсмен исполнил «Песню о Земле» Владимира Высоцкого и вызвал настоящие овации.
Кроме Челябинска, митинги-концерты проходят и в других городах УрФО: Екатеринбурге, Нижневартовске, Салехарде, Перми. Как уже сообщало «URA.RU», курганцы собрались на праздничном мероприятии, несмотря на 20-градусный мороз, а в Тюмени организаторы подготовили для горожан угощение — кашу из полевой кухни и пельмени. Также праздник в эти минуты проходит в Москве, где перед жителями и гостями столицы выступают Валерий Меладзе и Олег Газманов. Мероприятия поддерживают десятки волонтерских и общественных организаций — например, Всероссийский союз десантников России, Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков, Российский союз сельской молодежи, патриотические организации «Боевое братство!», «Наследие», «Молодая гвардия», Союз добровольцев России и многие другие.