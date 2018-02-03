Жители ХМАО вышли на митинг из-за самого кровавого события в истории

В Ханты-Мансийске 3 февраля прошел митинг в честь 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Россия в моем сердце!» в Парке Победы у Вечного огня мемориала Славы. Участники провели минуту молчания и возложили цветы к памятнику героям.
Во время митинга председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ханты-Мансийска Лариса Шаповалова напомнила участникам, что Сталинградская битва стала одним из самых кровавых сражений в истории. «Мы собрались, чтобы почтить память всех участников Сталинградской битвы, что унесла больше миллиона жизней наших солдат и офицеров. 200 дней длилось самое кровопролитное противостояние у берегов Волги. Бои шли за каждый дом, каждую улицу. Помните, что Россия — ваша вторая мать и вам ее защищать!» — приводит слова Шаповаловой портал «Ugra-News».
На акции также выступил член поискового отряда «Ровесники» Богдан Заруцкий. Он рассказал, что организация за время работы обнаружила и захоронила 288 останков советских воинов. «Установлены личности трех безымянных солдат. Для нас патриотизм, любовь к Родине — это не просто слова. Мы чтим традиции русского народа! Помним подвиг наших героев и сделаем все, чтобы этот подвиг не была забыт!» — сказал Заруцкий.
3 февраля по всей России проходит патриотическая акция «Россия в моем сердце!», ее поддерживают десятки общественных организаций самых разных направлений. Ее цель — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия участники также поддерживают российских спортсменов, которые будут выступать на зимней Олимпиаде в Южной Корее или, наоборот, не попали на нее после допинг-скандала.