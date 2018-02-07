00:45 07 февраля 2018 0

Основными статьями доходов главы государства стали зарплата, военная пенсия и проценты по вкладам Фото: официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин в рамках предвыборной кампании отчитался о состоянии своего имущества и доходов за последние шесть лет. Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ, за указанный период действующий глава государства заработал чуть более 38,5 млн рублей.

Доходы Владимира Путина складывались из заработной платы, военной пенсии, а также от процентов по вкладам в банках. К примеру, на 13 счетах в банках глава государства держит почти 14 млн рублей (перед прошлыми президентскими выборами в 2012 году у Путина было 10 счетов, на которых он держал 5,7 млн рублей).

Примечательно, что состояние движимого и недвижимого имущества президента за минувшие годы изменилось незначительно. У него по прежнему в собственности имеется квартира в Петербурге площадью 77 кв. метров, в Москве он занимает на условиях бессрочного пользования квартиру площадью 154 кв. метра. А вот гараж в Петербурге, хотя и остался, но его площадь стал больше в полтора раза, увеличившись с 12 до 18 кв. метров. Другой недвижимости в декларации Владимира Путина не указано. Тем не менее, в предыдущем отчете президента фигурировал земельный участок в Подмосковье площадью 1500 кв. метров. О том, когда земля была продана, не сообщается.

Что касается ценных бумаг и движимого имущества, то здесь никаких изменений нет: Путин все также владеет 230 акциями банка «Санкт-Петербург», двумя автомашинами М-21, автомашиной ВАЗ-2121 и автоприцепом «Скиф».

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. К настоящему времени декларации о доходах и имуществе подали, кроме Владимира Путина, кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Информация об их доходах была размещена на сайте ЦИК ранее.