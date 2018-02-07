{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
13:35  07 февраля 2018 0

Благотворители ММК потратят сотни миллионов на ветеранов и инвалидов

В 2018 году фонду «Металлург» исполнится 30 летФото: БФ «Металлург»

Совет магнитогорского благотворительного фонда «Металлург» утвердил благотворительную программу и годовой бюджет на 2018 год. Он станет для фонда юбилейным — крупнейшая в Челябинской области благотворительная организация действует уже три десятка лет.

Все это время крупнейшим участником фонда остается Магнитогорский металлургический комбинат. Приоритетами его деятельности остаются социальная поддержка пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

В наступившем году фонд в полном объеме сохранит все свои программы — это «Забота», «Луч надежды», «XXI век — детям Южного Урала», «Одаренные дети Магнитки», «Охрана материнства и детства», «Дружная семья» и другие. На эти цели будет направлено 697,4 млн рублей, сообщили «URA.RU» в фонде.

В первом квартале во дворце культуры им. Орджоникидзе соберут более 1,8 тыс. магнитогорских ветеранов — в День защитника Отечества и 8 Марта. Также к праздничным датам городские депутаты от ПАО «ММК» проведут концерты и вечера отдыха во всех микрорайонах города.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров