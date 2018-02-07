Благотворители ММК потратят сотни миллионов на ветеранов и инвалидов

Совет магнитогорского благотворительного фонда «Металлург» утвердил благотворительную программу и годовой бюджет на 2018 год. Он станет для фонда юбилейным — крупнейшая в Челябинской области благотворительная организация действует уже три десятка лет.
Все это время крупнейшим участником фонда остается Магнитогорский металлургический комбинат. Приоритетами его деятельности остаются социальная поддержка пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.
В наступившем году фонд в полном объеме сохранит все свои программы — это «Забота», «Луч надежды», «XXI век — детям Южного Урала», «Одаренные дети Магнитки», «Охрана материнства и детства», «Дружная семья» и другие. На эти цели будет направлено 697,4 млн рублей, сообщили «URA.RU» в фонде.
В первом квартале во дворце культуры им. Орджоникидзе соберут более 1,8 тыс. магнитогорских ветеранов — в День защитника Отечества и 8 Марта. Также к праздничным датам городские депутаты от ПАО «ММК» проведут концерты и вечера отдыха во всех микрорайонах города.