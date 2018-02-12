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12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:28  12 февраля 2018 0

Культуру собираются исключить из сферы услуг

Пресс-показ фильма
Это поможет избежать уголовных разбирательств, подобных делу Кирилла СеребренниковаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Культуру планируется исключить из сферы услуг, создав для отрасли новый тип регулирования. Такой подход поддерживают в Совете по культуре и искусству при президенте России.

В рамках работы над концепцией нового закона «О культуре» для организаций возможно рассмотрят новые юридическо-правовые формы. Помимо этого, их могут вывести из-под действия закона о госзакупках. Отмечается, что подобный метод поможет избежать повторения неприятных ситуаций, как например, дело режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении бюджетных денег.

«Воспринимать культуру как некую услугу — значит сужать ее смысл и огромный функционал государственных задач, которые перед культурой стоят», — сообщила первый заместитель председателя комитета Совфеда по культуре Лилия Гумерова.

Как сообщают «Известия», основной задачей нового закона будут изменения подхода к финансированию отраслевых организаций. По словам адвокатов, меняя систему доступа к финансированию, нужно будет учитывать интересы и бизнеса, и государства. Кроме этого, оценивать результаты организаций культуры будут тоже по-новому.

Александр Черноскутов
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