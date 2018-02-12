Культуру собираются исключить из сферы услуг

Культуру планируется исключить из сферы услуг, создав для отрасли новый тип регулирования. Такой подход поддерживают в Совете по культуре и искусству при президенте России.
В рамках работы над концепцией нового закона «О культуре» для организаций возможно рассмотрят новые юридическо-правовые формы. Помимо этого, их могут вывести из-под действия закона о госзакупках. Отмечается, что подобный метод поможет избежать повторения неприятных ситуаций, как например, дело режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении бюджетных денег.
«Воспринимать культуру как некую услугу — значит сужать ее смысл и огромный функционал государственных задач, которые перед культурой стоят», — сообщила первый заместитель председателя комитета Совфеда по культуре Лилия Гумерова.
Как сообщают «Известия», основной задачей нового закона будут изменения подхода к финансированию отраслевых организаций. По словам адвокатов, меняя систему доступа к финансированию, нужно будет учитывать интересы и бизнеса, и государства. Кроме этого, оценивать результаты организаций культуры будут тоже по-новому.