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13 февраля 2018
12:32  13 февраля 2018 4

Пермские чиновники помогут деньгами семье женщины, погибшей в крушении Ан-148

Прием граждан в день Конституции. Пермь. , правительство пермского края, вывеска
Минсоцразвития Пермского края выделит деньги на погребение погибшейФото: Михаил Майоров © URA.RU
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Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Министерство социального развития Пермского края окажет материальную помощь семье женщины, которая погибла в катастрофе Ан-148. Несмотря на то что последнее время она проживала в Москве, ее родственникам в городе Чусовом выделят деньги на неотложные нужды и погребение тела.

В свою очередь, правительство Оренбургской области выделит деньги семьям погибших независимо от места их проживания. Свои соболезнования выразили звезды российского шоу-бизнеса. Так, Максим Галкин узнал о трагедии после своего концерта: «Приношу от нашей семьи самые глубокие соболезнования семьям погибших в страшной авиакатастрофе. Большая беда, душой с вами».

«Как такое могло случиться?! Трагедия в мирное время. Соболезнования семьям погибших, нет слов», — цитирует «Утро.ру» слова Кристина Орбакайте. Анастасия Волочкова также выразила свои эмоции: «Какое горе! Мои соболезнования семьям погибших. Жизнь может оборваться вмиг по не зависящим от людей причинам… Как важно дорожить жизнью, быть добрее и уметь прощать».

Также стало известно, что авиакомпания «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148 заменила все самолеты этого типа на Як-42 и Embraer 190. Об этом заявил директор компании Юрий Давыдов, сообщает «Национальная служба новостей».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», 11 февраля вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск, через несколько минут пропал с радаров. Спустя несколько минут он рухнул на землю. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Иван Шестак
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