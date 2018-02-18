В Челябинске подросток вытащил двух детей из пожара. ВИДЕО

12:47 18 февраля 2018 2

Если бы не подросток, двое детей могли остаться в горящей квартире Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске десятиклассник спас двух детей из горящей квартиры. Когда в многоэтажке на Первой Трубосварочной, 2 начался пожар, подросток помог двум мальчикам перебраться с одного балкона на другой на высоте шестого этажа.

Пожар произошел 17 февраля, по предварительной версии, из-за детских игр с огнем, пишет 74.Ru. В этот момент в квартире находились бабушка и двое ее внуков. Увидев пламя, дети выбежали на балкон и стали звать на помощь. Десятиклассник в этот момент находился в соседней квартире и услышал доносившиеся крики детей о помощи.

«Выбежав на балкон, он увидел, что из окон соседней квартиры идет густой черный дым и два ребенка просят о помощи, — цитирует портал сотрудника федеральной противопожарной службы по Челябинской области Ирину Шафееву. — Школьник попытался успокоить детей и понял, что спасти их через окно не получится. Он разбил оконный блок балкона и подозвал детей к себе. После этого Артемий сказал ребятам, чтобы они взбирались на балконное ограждение и, держась за балконную перегородку, перешагивали к нему на балкон».

Затем детей одели в теплые вещи и вывели на улицу. Руководство Челябинского пожарно-спасательного гарнизона будет ходатайствовать о представлении Артемия Полукеева к награде «За спасение погибавших».