Турчак заявил о необходимости реформ в «Единой России»

12:40 22 февраля 2018 5

Партию ожидает ребрендинг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что организации необходимы обновление и ребрендинг. Во время встречи с активистами во Владивостоке он отметил, что единороссам нужны серьезные перемены.

«Это нужно для того, чтобы мы смогли еще более оперативно и качественно отвечать на современные вызовы», — заявил Турчак. По его словам, на апрельском форуме «Единой России» обсудят предложения, поступившие из региональных отделений, связанные с настройкой работы внутрипартийной системы. Он также напомнил, что партию ожидает ребрендинг, сообщают «Ведомости».

По словам Турчака, в скором времени единороссы проведут совместное заседание бюро высшего совета и генсовета партии, где рассмотрят план обновления партдеятельности. О ребрендинге партии говорили также на февральском президиуме генерального совета «Единой России». Тогда было решено создать политическое управление, которое займется обновлением организации, начатым Турчаком.

Ранее Турчак прибыл на Урал. Он посетил Уральский оптико-механический завод, после чего вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым отправился на закрытое совещание.