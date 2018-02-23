23:05 23 февраля 2018 2

Alpha One может подниматься на высоту в пять километров Фото: скриншот видео

Европейская авиастроительная компания Airbus заявила об успешном испытании прототипа первого беспилотного авиатакси. Модель летающего транспорта носит название Alpha One.

Концерн разместил в сети видео испытаний прототипа, изготовленного в рамках разработки проекта Vahana, сообщает «Экономика сегодня». Испытания проводились в штате Орегон, США. Известно, что прототип полностью работает на электричестве.

При этом мощности двигателей ему хватает на то, чтобы подняться на пятикилометровую высоту, отмечает телеканал 360. Грузоподъемность Alpha One составляет 745 килограммов, но при этом внутри есть место только для одного пассажира. Работа над авиатакси ведется с 2016 года, официальные продажи стартуют в 2020 году.