{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 февраля 2018
23 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:34  24 февраля 2018 0

Стала известна цена новейшего конкурента iPhone X от Samsung

Чемпионат мира по летнему биатлону. Открытие. Тюмень, смартфон, фото на телефон, мобильник, азиаты, корейцы, кореанка
Релиз конкурента запланирован на 25 февраляФото: Николай Бастриков © URA.RU

Журналист и инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) на своей странице в Twitter раскрыл, сколько будут стоить новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, считающиеся главными конкурентами флагманов от Apple. По словам американца, цена первого гаджета составит 841 евро (58,5 тысячи рублей без учета наценок), второго — 997 (69,5 тысячи рублей).

В сообщении Бласс также привел фотографии новых моделей. Запись ретвитнули почти полтысячи пользователей, еще 1,7 тысячи подписчиков поставили «лайки».

На данный момент известно, что разработчики Galaxy S9 и S9+ в новых моделях представят обновленное аппаратное и программное обеспечение для обработки изображений и видео. Ключевым отличием от старых смартфонов станет расположение сканера отпечатков пальцев — его поместят под поверхность дисплея. Официальный релиз Galaxy S9 и S9+ намечен на 25 февраля.

Ранее «URA.RU» писало, что после Нового года флагман Apple IPhone X подешевел в России на десять тысяч рублей. Стоимость базовой модели с 64 Гб встроенной памяти упала до 71 890 рублей.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров