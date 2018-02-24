Стала известна цена новейшего конкурента iPhone X от Samsung

09:34 24 февраля 2018 0

Релиз конкурента запланирован на 25 февраля Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Журналист и инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) на своей странице в Twitter раскрыл, сколько будут стоить новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+, считающиеся главными конкурентами флагманов от Apple. По словам американца, цена первого гаджета составит 841 евро (58,5 тысячи рублей без учета наценок), второго — 997 (69,5 тысячи рублей).

В сообщении Бласс также привел фотографии новых моделей. Запись ретвитнули почти полтысячи пользователей, еще 1,7 тысячи подписчиков поставили «лайки».

На данный момент известно, что разработчики Galaxy S9 и S9+ в новых моделях представят обновленное аппаратное и программное обеспечение для обработки изображений и видео. Ключевым отличием от старых смартфонов станет расположение сканера отпечатков пальцев — его поместят под поверхность дисплея. Официальный релиз Galaxy S9 и S9+ намечен на 25 февраля.

Ранее «URA.RU» писало, что после Нового года флагман Apple IPhone X подешевел в России на десять тысяч рублей. Стоимость базовой модели с 64 Гб встроенной памяти упала до 71 890 рублей.