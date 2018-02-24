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Главные новости Свердловской области
10:28  24 февраля 2018 2

Три отеля Екатеринбурга попали в мировой рейтинг, обойдя конкурентов из Москвы и Питера

Отъезд, Газманов Олег, путешествие, турист, отъезд, чемодан, поездка, отпуск, улетать, багаж
Екатеринбуржские отельеры получили высший балл сразу в нескольких номинацияхФото: depositphotos.com © URA.RU

Всемирный туристический сервис TripAdvisor по итогам 2017 года включил три отеля Екатеринбурга в топ рейтинга гостеприимства. По оценкам пользователей сервиса, уральские отельеры не уступают по уровню петербургским и московским коллегам, а по ряду критериев уральские гостиницы даже превосходят столичных конкурентов.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, третье место в рейтинге занял дизайн-отель «Реноме» (ул. 8 Марта, 50). Путешественники поставили его на третью строчку в номинации «Отличное соотношение цена/качество», а в категории «Лучшее обслуживание» он значится на 18-м месте.

Отель Hyatt Regency Ekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8) дважды отмечен в мировом рейтинге: на восьмом месте —в категории «Отель категории «люкс» и на 18-м — в категории «Лучшее обслуживание». Кроме того, в категории «Лучшее обслуживание» 23-е место занимает екатеринбургский отель DoubleTree by Hilton (проспект Ленина, 9а).

«TripAdvisor.com — крупнейший в мире сайт о путешествиях. 82% путешественников TripAdvisor считают, что награда Travellers Choice имеет большое значение при выборе отеля. 74% путешественников TripAdvisor считают, что награда Travellers Choice помогает найти отели и туристические направления высочайшего качества. Получить награду от TripAdvisor — большая честь! Спасибо, дорогие гости, за ваши высокие оценки!» — прокомментировали попадание в топ мирового рейтинга в «Реноме».

Владимир Васин
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