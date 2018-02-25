Самолет из Екатеринбурга не смог вылететь в Москву из-за пореза колеса

Самолет застрял в Кольцово из-за неисправности колеса
Вылет самолета авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву, был задержан более чем на десять часов. Причиной стала неисправность колеса.
После посадки в аэропорту Кольцово у самолета был обнаружен порез колеса, сообщает «Интерфакс». Специалисты приступили к его замене на новое.
Борт должен был вылететь из Екатеринбурга в 11:05. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время посадка закончена, ожидаемое отправление самолета — 21:15. Как отметили в авиакомпании «Победа», во время ожидания вылета пассажиры были обеспечены питанием и напитками.