Синоптики предупредили свердловчан о гололедице

В Свердловской области в ночь с 16 на 17 октября 2025 года возможна на дорогах гололедица. Информация об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра. Днем, преимущественно на севере региона и в горных районах, ожидается дождь с мокрым снегом.
«Атмосферный фронт 17 октября удержит на территории Свердловской области ненастную погоду с осадками в виде дождя, перемежающегося с мокрым снегом (преимущественно на севере и в горной зоне области). При понижении температуры кратковременно может образоваться гололедица на дорогах в ночные часы, слабый гололед на деревьях и проводах», — сообщили в Уральском гидрометцентре.
Синоптики отметили, что 18 и 19 октября количество осадков в регионе значительно снизится. А в первые дни новой рабочей недели (20 и 21 октября) их и вовсе не будет. Средняя температура в Свердловской области днем составит +3,+8 градусов, ночью +1,-4.
Дождь с мокрым снегом за сутки с 15 по 16 октября прошел на крайнем севере Свердловской области. По данным синоптиков, в Кытлыме и Североуральске образовался снежный покров, один и 0,5 сантиметров, соответственно. Больше всего осадков выпало в Атымье, Шамарах Серове, Верхотурье, Кушве, Красноуфимске.
Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что несмотря на первый снег в городах Свердловской области, в Екатеринбурге он ляжет еще не скоро. До конца октября его ждать не стоит.
