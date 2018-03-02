05:32 02 марта 2018 1

Сотрудница предупредила коллег о нападении на банк через WhatsApp Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверг, 1 марта, в Екатеринбурге произошло нападение на отделение «Промсвязьбанка» [8 Марта, 130], который до недавнего времени принадлежал экс-сенатору Ямала Дмитрию Ананьеву и его брату. Вооруженный пневматическим пистолетом мужчина был задержан полицией на месте.

Налетчик поджидал сотрудницу банка, когда та откроет дверь офиса и снимет сигнализацию, после чего приставил к ней пистолет и стал выяснять, кто кассир. Женщина ответила, что она скоро подойдет, и пока грабитель покорно дожидался, та написала в чат в WhatsApp сообщение: «нас грабят», рассказала e1.ru очевидец. Сотрудники позвонили в полицию, которая по прибытию задержала преступника.

По словам начальника пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых, во время нападения мужчина скрывал свое лицо под шарфом и маской. Сейчас он находится в отделе полиции № 5 и проверяется на причастность к другим преступлениям, в том числе за пределами Урала, поскольку не является жителем ни Екатеринбурга, ни Свердловской области. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.