Российская армия получит анонсированные Путиным ракеты «Сармат»

20:26 02 марта 2018 0

Полное оснащение ими российской армии запланировано в ближайшие десять лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшее время российская армия получит несколько предсерийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

При этом Бондарев отметил, что говорить о серийном производстве этих ракет «в ближайшие год-два преждевременно». Полное оснащение ими российской армии запланировано в рамках госпрограммы вооружений 2018—2027 годов, пояснил РИА «Новости» глава комитета Совфеда по обороне.

Ракету представил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию скрин с видео

Напомним, 1 марта во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин рассказал о новом ракетном комплексе «Сармат». Он будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности и самыми современными системами противоракетной обороны (ПРО), заметил глава государства. Действие нового ракетного комплекса показали на большом экране.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вслед за этим заявил, что Россия обладает оружием, которого нет ни у кого. Оно делает систему ПРО США «дырявой», подчеркнул он. РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО «Сатана») — российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой. «Сармат» придет на смену существующей ракете «Воевода».