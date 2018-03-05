Жителей Южного Урала предупредили о надвигающихся метелях

Челябинский гидрометцентр предупредил жителей и гостей региона о надвигающихся метелях. По данным ведомства, в ночь на 6 марта на территории Южного Урала ожидается сильный снег. Днем метели поутихнут, оставив после себя снежные заносы и гололедицу. Однако в некоторых районах порывы ветра могут достигать 18 м/с.
Специалисты ГУ МЧС по Челябинской области, в свою очередь, предупредили о вероятном отключении электроснабжения из-за аварий на линиях электропередачи. В регионе прогнозируется увеличение количества пробок и ДТП. Сотрудники экстренных служб предупреждают о падении деревьев и крушении слабо укрепленных конструкций.
Ранее в Тюмени было объявлено штормовое предупреждение. На город обрушился снег с дождем. Жителей предупредили, что непогода будет бушевать в течение двух дней. Температура в эти дни может опускаться до минус 10 градусов, а порывы ветра достигнут 17 м/с.