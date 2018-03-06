На Урале родственники сдали полицейским кассира СКБ-банка, скрывшуюся с 11 миллионами

19:24 06 марта 2018 1

Кассир скрывалась в Екатеринбурге на конспиративной квартире Фото: Надежда Скороходова, «ОК»

В Екатеринбурге задержана 58-летняя кассир СКБ-банка из Туринска Надежда Сапожникова (Горбунова), которая четвертого марта ушла с работы, прихватив с собой 11 миллионов рублей. Женщина скрывалась в Екатеринбурге на конспиративной квартире, которую сняла заранее. Об этом правоохранителям рассказал кто-то из родственников женщины.

«Часть пропавших денег изъята, дама 1959 года рождения доставлена для проведения следственных действий в дежурную часть территориального ОВД, — рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. — Подозреваемая кается в случившемся и плачет, утверждая, что не понимает, как с ней такое безобразие могло произойти. Говорит, якобы затмение случилось в голове. Сейчас кассира сыщики проверяют на полиграфе. До судебного разбирательства она будет находиться под подпиской о невыезде».

Надежда Сапожникова проработала кассиром 40 лет и в ближайшее время собиралась уйти на пенсию. Ранее «URA.RU» сообщало, что четвертого марта в 11 часов утра она ненадолго отлучилась с работы и пропала. Позже выяснилось, что она взяла с собой из кассы 11 миллионов рублей. Выяснилось, что в 11.25 она уехала на автобусе в Екатеринбург, где у нее живет 32-летний сын. Полицейские опрашивали родных и знакомых кассира, и кто-то из них сообщил адрес, где она скрывается. Перед бегством кассирша Горбунова написала на своей странице в Сети: «Года бегут… А дурь — на месте!!!»