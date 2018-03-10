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10 марта 2018
09 марта 2018
08:10  10 марта 2018 6

В МГУ вступились за депутата Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах к журналисткам

Открытая лицензия на 28.07.2015. Леонид Слуцкий., слуцкий леонид
Сторонники депутата считают подозрительным то, что все обвинения против него были выдвинуты спустя 10 летФото: lslutsky.ru

Заявления студентов, требовавших отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого с поста завкафедрой факультета политологии, назвали «гибридной войной» с политическим подтекстом. Такое заявление сделал декан факультета Андрей Шутов.

«Любые жалобы мы смотрим. Если есть обращения студентов — это для нас святое. А если есть какая-то игра политическая с подтекстами, мы, естественно, в этом разбираемся», — цитирует РИА «Новости» слова Шутова.

Кроме того, декан задается вопросом, почему сообщения о сексуальных домогательствах появились только через десять лет после, якобы, событий. По мнению Шутова, все это — происки тех, кому не нравится, что Слуцкий отстаивает в Госдуме интересы «многополярного мира».

Ранее вопросы о домогательствах со стороны депутата рассказали замглавного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, а также корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Слуцкий все эти обвинения опровергает.

Виктор Жуков
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