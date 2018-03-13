20:07 13 марта 2018 0

Организаторам выборов не выделили деньги на еду Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские избиркомы получили на организацию 18 марта голосования на выборах президента РФ меньшее финансирование, чем в ходе предыдущих кампаний. В связи с этим руководители комиссий вынуждены будут экономить на самых необходимых вещах.

Как сообщили «URA.RU» члены нескольких участковых комиссий, наиболее болезненным для них стал отказ от бесплатного привозного питания. В прежние годы они могли завтракать, обедать и ужинать за бюджетный счет, не выходя при этом из помещения. Благодаря этому члены избиркомов имели возможность постоянно следить за порядком в помещении и соблюдением требований законодательства.

Источники агентства опасаются, что 18 марта организаторам голосования придется выходить в ближайшие пункты питания и покупать еду за свой счет. В условиях прогнозируемой высокой явки это может привести к появлению очередей при выдаче бюллетеней и ослаблению контроля за процессом голосования.

«Мы работаем в день голосования с раннего утра до поздней ночи, пока не будет подсчитан последний бюллетень и подписан итоговый протокол. Если совсем откажемся от питания, то может случиться что угодно — вплоть до голодных обмороков», — сказал член УИКа.

Получить комментарий в пресс-службе Свердловского облизбиркома не удалось.