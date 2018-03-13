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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
20:07  13 марта 2018 0

18 марта членам свердловских избиркомов грозят голодные обмороки. Или отравление шаурмой

Ресторанный язык столовых приборов. Екатеринбург, столовые приборы, ресторанный язык, сервировка, пустая тарелка, не понравилось блюдо
Организаторам выборов не выделили деньги на едуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские избиркомы получили на организацию 18 марта голосования на выборах президента РФ меньшее финансирование, чем в ходе предыдущих кампаний. В связи с этим руководители комиссий вынуждены будут экономить на самых необходимых вещах.

Как сообщили «URA.RU» члены нескольких участковых комиссий, наиболее болезненным для них стал отказ от бесплатного привозного питания. В прежние годы они могли завтракать, обедать и ужинать за бюджетный счет, не выходя при этом из помещения. Благодаря этому члены избиркомов имели возможность постоянно следить за порядком в помещении и соблюдением требований законодательства.

Источники агентства опасаются, что 18 марта организаторам голосования придется выходить в ближайшие пункты питания и покупать еду за свой счет. В условиях прогнозируемой высокой явки это может привести к появлению очередей при выдаче бюллетеней и ослаблению контроля за процессом голосования.

«Мы работаем в день голосования с раннего утра до поздней ночи, пока не будет подсчитан последний бюллетень и подписан итоговый протокол. Если совсем откажемся от питания, то может случиться что угодно — вплоть до голодных обмороков», — сказал член УИКа.

Получить комментарий в пресс-службе Свердловского облизбиркома не удалось.

Константин Джултаев
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