09:00 19 марта 2018 0

Роман Абрамович рискует потерять все имущество в Лондоне Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

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Доброе утро! Сегодня 19 марта. Главное за ночь:

После подсчета почти 99% бюллетеней выяснилось, что более 76% избирателей проголосовали за Владимира Путина. Он побил собственный рекорд на выборах в 2004. Уже известно, с чем связан этот успех и при чем тут скандал с Британией. А эксперты рассказали, какое будущее ждет остальных кандидатов. Например, карьера Ксении Собчак зависит от курса Кремля, а Павел Грудинин может попросить политическое убежище.

Светская львица Божена Рынска назвала «образинами» всех избирателей, проголосовавших на выборах президента. В соцсетях её поддержали и предложили ввести платные выборы с отбором по коэффициенту интеллекта.

У российских олигархов в Лондоне начнут описывать имущество. Может пострадать и Роман Абрамович, сообщают зарубежные СМИ.

На Украине покончил с собой летчик, обвиняемый в крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году в Донецкой области. Перед смертью он был очень подавлен.

Россия начала испытания вакцины от наркомании. Препарат блокирует формирование зависимости от героина, метадона и других веществ.

МЧС объявило экстренную ситуацию из-за снежного шторма, надвигающегося на Урал. Будет шквалистый ветер, поэтому постарайтесь не выходить из дома.