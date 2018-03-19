Какое будущее у Собчак, что будет делать Навальный, уедет ли Грудинин

05:30 19 марта 2018 0

Выборы решили политическую судьбу проигравших Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После обработки более 90% бюллетеней стали известны результаты кандидатов в президенты России. Окончательные цифры ЦИК даст к середине недели, но главные интриги кампании уже разрешились: явка оказалась выше ожидаемой, а действующий президент побеждает — у него на три часа ночи по Москве 76% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин все-таки обошел лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а дебютантка Ксения Собчак неожиданно в полтора раза превзошла профессионального либерала Григория Явлинского.

Грудинин станет новым лицом КПРФ?

Лидер КПРФ укрепил позиции за счет невысокого процента своего кандидата Павла Грудинина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Последние данные ЦИК говорят о том, что кандидат от КПРФ занимает уверенное второе место — с 11,9%. Руководитель подмосковного совхоза им. Ленина недобрал до процентов члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, который на выборах 2004 года выступал от компартии и заработал 13,7%. Как считает политолог Алексей Мартынов, эта схожесть результатов говорит об инерционности ядерного (пожилого по своей сути) электората КПРФ: «Результат сложился не благодаря Грудинину, а вопреки».

В то же время, Грудинин не смог достичь результатов главы компартии Геннадия Зюганова на выборах 2008 и 2012 года: оба раза Зюганов набрал больше 17%. Это сыграло на руку лидеру КПРФ: Зюганов получил железный аргумент, чтобы остаться безальтернативным председателем партии, рассказали два источника «URA.RU» близких к членам ЦК КПРФ. «Борьба за место председателя партии, которая продолжалась весь последний год, теперь неактуальна. Авторитет Зюганова снова незыблем», — пояснил один из них.

Несмотря на в целом достойный результат для новичка (стартовый рейтинг доверия Грудинина в декабре 2017 года по данным ВЦИОМ был 2,9%), ни о каком политическом будущем речи идти не может, полагают опрошенные «URA.RU» эксперты.

Во-первых, из-за внутренней позиции КПРФ, указывает президент Центра политических технологий Игорь Бунин: «Грудинин останется сам по себе, потому что КПРФ — это партия товарищей, которая не любит чужаков. Думаю, для него это был неприятный и ненужный эксперимент».

Ядерный электорат КПРФ готов голосовать за Грудинина так же активно как и за Николая Харитонова в 2004 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вторая причина — компромат, всплывший во время кампании, полагает эксперт ЭИСИ Олег Матвейчев: «Есть материалы на несколько уголовных дел. Возможно, он вообще сбежит из России и будет просить статус политического беженца. Либо он вообще будет арестован и потеряет большую часть активов и собственности».

Напомним, в ходе гонки, подымались вопросы об иностранных счетах Грудинина, которые он не задекларировал в ЦИК. Разгорались имущественные споры и вокруг его совхоза им. Ленина: миноритарные акционеры заявляли, что Грудинин намеренно выводил землю из собственности совхоза в компанию, аффилированную с его сыном. На последней неделе перед выборами на дебатах появилась пожилая женщина: и заявила, что кандидат от КПРФ пытался отнять у нее жилье, которое она получила от совхоза по договору найма.

Собчак — стала лидером либеральной оппозиции?

Ксения Собчак стала лидером либерального фланга — обогнала Явлинского и Титова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Результат Ксении Собчак на момент публикации материала составляет 1,6%. Она идет четвертой в общем зачете, и первой из кандидатов «третьей лиги». Собчак обошла Григория Явлинского и Бориса Титова — опытных политиков со своими политическими партиями. Напомним, что на старте кампании ее электоральный рейтинг был ниже 1%. Она заметно уступила Михаилу Прохорову, который набрал почти 8% в протестном 2012 году.

Самые высокие проценты Собчак получила в городах-миллионниках (по 4% в Москве и Санкт-Петербурге). Поэтому, если Собчак захочет остаться в политике, то ей нужно начинать именно с этой ниши, считает глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Собчак не надо становиться общенациональной партией, а надо хорошо выступать в городах-миллионниках, работать по теме нового поколения, урбанизации, западного образа жизни, пацифизма и прочего», — сказал эксперт. Напомним, что за три дня до выборов, 15 марта, Ксения Собчак совместно с Дмитрием Гудковым объявили о создании новой партии.

За время кампании Собчак выросла из «шоу-вумен, которая по каким-то причинам оказалась среди политиков, в политика, которая принимала участие в шоу», говорит директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов:

«На наших глазах родился новый федеральный политик.

Эта стартовая площадка президентских выборов была для нее оптимальной».

В целом политическое будущее Собчак зависит от поствыборной конъюнктуры, считает политтехнолог Андрей Колядин: «Надеюсь, что Собчак дадут зарегистрировать свою партию с либеральными воззрениями. У нее есть все шансы стать заметным и незаурядным политиком. Она молодая, перспективная, научится, как держать свое слово, отвечать за собственные действия и перестанет быть просто популистом». По мнению эксперта, политическое будущее Собчак напрямую зависит от внутриполитического курса Кремля: будет ли власть развивать публичную политику в стране или нет.

Явлинский проиграл новичку на своем поле — пора на пенсию?

Григорий Явлинский показывает рекордно низкие результаты. Даже для себя самого Фото: Анна Майорова © URA.RU

Григорий Явлинский значительно проигрывает самому себе образца 2000 года. Тогда за него проголосовало 5,80% россиян. Сегодня он недобирает даже одного процента — 0,88%. Переломный момент для лидера «Яблока» произошел еще 15 лет назад. Тогда, по словам эксперта РАСО Германа Москвина, Явлинский потерял своих потенциальных избирателей и остался при 3%. Теперь же он не набрал и этого.

А значит, политику пора на пенсию, считает Евгений Минченко: «Новые сделали старых: Собчак очень сильно Явлинского уделала в родном Санкт-Петербурге. Похожая история в Москве, где они с Гудковым выдернули из-под него дорожку за несколько дней до выборов».

Новая партия от «молодых и дерзких» Гудкова и Собчак не отнимет электорат у «Яблока», считают эксперты. «Явлинский — это секта, всегда был сектой и таковой останется. „Яблоко“ — это такая партия, где люди всегда будут любить Явлинского, будут его обожать, и не будут принимать новых людей», — полагает Игорь Бунин. Но низкий результат главного идеолога партии все-таки скажется на влиятельности «Яблока», считает Андрей Колядин: «Партия, конечно, не погибнет. Это бренд, которым будут пользоваться еще долго. Но это не будет первой лигой, в отличие от Собчак, у которой есть для этого все задатки».

Какое будущее у Навального?

Бойкот выборов, к которому призывал Алексей Навальный не случился Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Учитывая данные по явке, кампания блогера Алексея Навального по бойкоту провалилась, считают эксперты. Ссылаясь на данные соцопросов, Андрей Колядин утверждает, что Навального поддержали лишь 2,3% населения. «Если после выборов политика, в лице Собчак и Грудинина, в стране снова затихнет, то Навальный имеет все шансы стать лидером оппозиционного мира. Но если же политика вернулась в нашу страну надолго, то у Навального немного шансов остаться на плаву», — полагает эксперт.

Медийная кампания на бойкот мобилизовала многих сторонников Путина придти на выборы, уверяет Евгений Минченко. «Если враги Владимира Владимировича говорят не идти на выборы, то мы обязательно пойдем назло», — описывает политолог логику путинского электората.

Дальнейшая судьба Навального может развиваться по двум сценариям, считает эксперт. Первый вариант предполагает, что на фоне внешнеполитической угрозы произойдет консолидация элит, и Навальный как инструмент борьбы внутриэлитных групп станет не нужен.

Согласно второму сценарию, оппозиционер продолжит играть в своем традиционном амплуа, однако ему придется бороться за сохранение своего места под солнцем.

«В этом случае главным переживанием для Навального станет Ксения Анатольевна [Собчак]. Когда стало известно, что его не пустят на выборы, многие говорили, что власть испугалась того, что в федеральном эфире он будет затрагивать неудобные темы. Но Собчак сделала ровно тоже самое, вспомнив и Ковальчуков, и Шойгу с его домом». В ближайшие годы Навальному предстоит серьезная борьба за лидерство в либеральном лагере, заключают эксперты.

Проценты Жириновского что-то значат?

Владимир Жириновский сделал все, на что способен. Но силы уже не те Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стабильный результат показывает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он набрал 6,2%, заняв третье место в президентской гонке. Ровно столько же он получал на выборах президента в 2012 году. И для него это большой успех, считает Минченко. «Учитывая состояние его физической формы, и старение бренда ЛДПР, он выступил хорошо и достойно», — говорит политолог.

Эксперт, считает что в регионах ЛДПР выполняет важную функцию по политической мобилизации молодежи. «У них появилось целое поколение молодых и агрессивных ребят с амбициями, которые в ряде регионов становятся политическими лидерами», — отмечает Минченко. Среди таких территорий он выделяет Тюменскую и Амурскую области, а также Красноярский край.

Однако со временем у партии могут начаться проблемы, говорит Игорь Бунин: «У Жириновского нет преемника. Если он уйдет на пенсию, партия развалится».

А что Титов? Сурайкин и Бабурин?

Борис Титов запомнился в этой кампании оригинальной агитацией, но не результатом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, по предварительным данным набирает 0,68% и занимает пятое место. В конце февраля Титов взорвал социальные сети своим странным предвыборным роликом, который каждый раз заканчивался фразой «А что Титов?». В конечном счете, эта фраза стала мемом. Однако это не помогло кандидату. Он набрал в двое меньше, чем его «Партия роста» на выборах в Госдуму в 2016 года — у нее тогда было 1,3%. Но его судьбу это никак не изменит, полагают эксперты. «Он будет и дальше продолжать спасать наших предпринимателей от тяжелой руки власти», — считает Бунин.

В четыре раза меньше, чем партия на прошлых парламентских выборах набрал и лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин. У него 0,66% против 2,3% у партии в 2016 году. «Сурайкин — очень странный персонаж. Он пытался говорить про „10 сталинских ударов“ [название программы кандидата] на телевидении, но так и не смог четко изложить программу», — замечает Москвин.

Ничего не изменится и для кандидата от Российского общенародного союза Сергея Бабурина, который набирает 0,64% и занимает последнее место. Как заметил Москвин: «Просто хотя бы в силу возраста его политическая карьера подходит к концу».