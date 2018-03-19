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19 марта 2018
05:30  19 марта 2018 0

Какое будущее у Собчак, что будет делать Навальный, уедет ли Грудинин

А еще ответы о кризисе в ЛДПР, сектантстве «Яблока», карьере Титова. Только на «URA.RU»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Встреча Ксении Собчак со своими избирателями и волонтерами своего штаба. Москва, собчак ксения
Выборы решили политическую судьбу проигравшихФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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После обработки более 90% бюллетеней стали известны результаты кандидатов в президенты России. Окончательные цифры ЦИК даст к середине недели, но главные интриги кампании уже разрешились: явка оказалась выше ожидаемой, а действующий президент побеждает — у него на три часа ночи по Москве 76% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин все-таки обошел лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а дебютантка Ксения Собчак неожиданно в полтора раза превзошла профессионального либерала Григория Явлинского.

Грудинин станет новым лицом КПРФ?

Заседание ВЦИК. Москва, грудинин павел, зюганов геннадий
Лидер КПРФ укрепил позиции за счет невысокого процента своего кандидата Павла Грудинина
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Последние данные ЦИК говорят о том, что кандидат от КПРФ занимает уверенное второе место — с 11,9%. Руководитель подмосковного совхоза им. Ленина недобрал до процентов члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, который на выборах 2004 года выступал от компартии и заработал 13,7%. Как считает политолог Алексей Мартынов, эта схожесть результатов говорит об инерционности ядерного (пожилого по своей сути) электората КПРФ: «Результат сложился не благодаря Грудинину, а вопреки».

В то же время, Грудинин не смог достичь результатов главы компартии Геннадия Зюганова на выборах 2008 и 2012 года: оба раза Зюганов набрал больше 17%. Это сыграло на руку лидеру КПРФ: Зюганов получил железный аргумент, чтобы остаться безальтернативным председателем партии, рассказали два источника «URA.RU» близких к членам ЦК КПРФ. «Борьба за место председателя партии, которая продолжалась весь последний год, теперь неактуальна. Авторитет Зюганова снова незыблем», — пояснил один из них.

Несмотря на в целом достойный результат для новичка (стартовый рейтинг доверия Грудинина в декабре 2017 года по данным ВЦИОМ был 2,9%), ни о каком политическом будущем речи идти не может, полагают опрошенные «URA.RU» эксперты.

Во-первых, из-за внутренней позиции КПРФ, указывает президент Центра политических технологий Игорь Бунин: «Грудинин останется сам по себе, потому что КПРФ — это партия товарищей, которая не любит чужаков. Думаю, для него это был неприятный и ненужный эксперимент».

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, предвыборная агитация, кпрф, пожилой мужчина, кандидат в президенты, выборы2018, грудинин павел
Ядерный электорат КПРФ готов голосовать за Грудинина так же активно как и за Николая Харитонова в 2004 году
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вторая причина — компромат, всплывший во время кампании, полагает эксперт ЭИСИ Олег Матвейчев: «Есть материалы на несколько уголовных дел. Возможно, он вообще сбежит из России и будет просить статус политического беженца. Либо он вообще будет арестован и потеряет большую часть активов и собственности».

Напомним, в ходе гонки, подымались вопросы об иностранных счетах Грудинина, которые он не задекларировал в ЦИК. Разгорались имущественные споры и вокруг его совхоза им. Ленина: миноритарные акционеры заявляли, что Грудинин намеренно выводил землю из собственности совхоза в компанию, аффилированную с его сыном. На последней неделе перед выборами на дебатах появилась пожилая женщина: и заявила, что кандидат от КПРФ пытался отнять у нее жилье, которое она получила от совхоза по договору найма.

Собчак — стала лидером либеральной оппозиции?

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак стала лидером либерального фланга — обогнала Явлинского и Титова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Результат Ксении Собчак на момент публикации материала составляет 1,6%. Она идет четвертой в общем зачете, и первой из кандидатов «третьей лиги». Собчак обошла Григория Явлинского и Бориса Титова — опытных политиков со своими политическими партиями. Напомним, что на старте кампании ее электоральный рейтинг был ниже 1%. Она заметно уступила Михаилу Прохорову, который набрал почти 8% в протестном 2012 году.

Самые высокие проценты Собчак получила в городах-миллионниках (по 4% в Москве и Санкт-Петербурге). Поэтому, если Собчак захочет остаться в политике, то ей нужно начинать именно с этой ниши, считает глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Собчак не надо становиться общенациональной партией, а надо хорошо выступать в городах-миллионниках, работать по теме нового поколения, урбанизации, западного образа жизни, пацифизма и прочего», — сказал эксперт. Напомним, что за три дня до выборов, 15 марта, Ксения Собчак совместно с Дмитрием Гудковым объявили о создании новой партии.

За время кампании Собчак выросла из «шоу-вумен, которая по каким-то причинам оказалась среди политиков, в политика, которая принимала участие в шоу», говорит директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов:

«На наших глазах родился новый федеральный политик.

Эта стартовая площадка президентских выборов была для нее оптимальной».

В целом политическое будущее Собчак зависит от поствыборной конъюнктуры, считает политтехнолог Андрей Колядин: «Надеюсь, что Собчак дадут зарегистрировать свою партию с либеральными воззрениями. У нее есть все шансы стать заметным и незаурядным политиком. Она молодая, перспективная, научится, как держать свое слово, отвечать за собственные действия и перестанет быть просто популистом». По мнению эксперта, политическое будущее Собчак напрямую зависит от внутриполитического курса Кремля: будет ли власть развивать публичную политику в стране или нет.

Явлинский проиграл новичку на своем поле — пора на пенсию?

Пресс-конференция Григория Явлинского. Екатеринбург, явлинский григорий, партия яблоко, флаг россии
Григорий Явлинский показывает рекордно низкие результаты. Даже для себя самого
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Григорий Явлинский значительно проигрывает самому себе образца 2000 года. Тогда за него проголосовало 5,80% россиян. Сегодня он недобирает даже одного процента — 0,88%. Переломный момент для лидера «Яблока» произошел еще 15 лет назад. Тогда, по словам эксперта РАСО Германа Москвина, Явлинский потерял своих потенциальных избирателей и остался при 3%. Теперь же он не набрал и этого.

А значит, политику пора на пенсию, считает Евгений Минченко: «Новые сделали старых: Собчак очень сильно Явлинского уделала в родном Санкт-Петербурге. Похожая история в Москве, где они с Гудковым выдернули из-под него дорожку за несколько дней до выборов».

Новая партия от «молодых и дерзких» Гудкова и Собчак не отнимет электорат у «Яблока», считают эксперты. «Явлинский — это секта, всегда был сектой и таковой останется. „Яблоко“ — это такая партия, где люди всегда будут любить Явлинского, будут его обожать, и не будут принимать новых людей», — полагает Игорь Бунин. Но низкий результат главного идеолога партии все-таки скажется на влиятельности «Яблока», считает Андрей Колядин: «Партия, конечно, не погибнет. Это бренд, которым будут пользоваться еще долго. Но это не будет первой лигой, в отличие от Собчак, у которой есть для этого все задатки».

Какое будущее у Навального?

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Бойкот выборов, к которому призывал Алексей Навальный не случился
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Учитывая данные по явке, кампания блогера Алексея Навального по бойкоту провалилась, считают эксперты. Ссылаясь на данные соцопросов, Андрей Колядин утверждает, что Навального поддержали лишь 2,3% населения. «Если после выборов политика, в лице Собчак и Грудинина, в стране снова затихнет, то Навальный имеет все шансы стать лидером оппозиционного мира. Но если же политика вернулась в нашу страну надолго, то у Навального немного шансов остаться на плаву», — полагает эксперт.

Медийная кампания на бойкот мобилизовала многих сторонников Путина придти на выборы, уверяет Евгений Минченко. «Если враги Владимира Владимировича говорят не идти на выборы, то мы обязательно пойдем назло», — описывает политолог логику путинского электората.

Дальнейшая судьба Навального может развиваться по двум сценариям, считает эксперт. Первый вариант предполагает, что на фоне внешнеполитической угрозы произойдет консолидация элит, и Навальный как инструмент борьбы внутриэлитных групп станет не нужен.

Согласно второму сценарию, оппозиционер продолжит играть в своем традиционном амплуа, однако ему придется бороться за сохранение своего места под солнцем.

«В этом случае главным переживанием для Навального станет Ксения Анатольевна [Собчак]. Когда стало известно, что его не пустят на выборы, многие говорили, что власть испугалась того, что в федеральном эфире он будет затрагивать неудобные темы. Но Собчак сделала ровно тоже самое, вспомнив и Ковальчуков, и Шойгу с его домом». В ближайшие годы Навальному предстоит серьезная борьба за лидерство в либеральном лагере, заключают эксперты.

Проценты Жириновского что-то значат?

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в Екатеринбурге, сысоев владимир, торощин игорь, жириновский владимир, шилков данил, вихарев григорий
Владимир Жириновский сделал все, на что способен. Но силы уже не те
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стабильный результат показывает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он набрал 6,2%, заняв третье место в президентской гонке. Ровно столько же он получал на выборах президента в 2012 году. И для него это большой успех, считает Минченко. «Учитывая состояние его физической формы, и старение бренда ЛДПР, он выступил хорошо и достойно», — говорит политолог.

Эксперт, считает что в регионах ЛДПР выполняет важную функцию по политической мобилизации молодежи. «У них появилось целое поколение молодых и агрессивных ребят с амбициями, которые в ряде регионов становятся политическими лидерами», — отмечает Минченко. Среди таких территорий он выделяет Тюменскую и Амурскую области, а также Красноярский край.

Однако со временем у партии могут начаться проблемы, говорит Игорь Бунин: «У Жириновского нет преемника. Если он уйдет на пенсию, партия развалится».

А что Титов? Сурайкин и Бабурин?

ВЫБОРЫ 2018. Встреча кандидата в президенты Бориса Титова с избирателями и выступление Евгения Маргулиса. Челябинск, титов борис, титов 2018
Борис Титов запомнился в этой кампании оригинальной агитацией, но не результатом
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, по предварительным данным набирает 0,68% и занимает пятое место. В конце февраля Титов взорвал социальные сети своим странным предвыборным роликом, который каждый раз заканчивался фразой «А что Титов?». В конечном счете, эта фраза стала мемом. Однако это не помогло кандидату. Он набрал в двое меньше, чем его «Партия роста» на выборах в Госдуму в 2016 года — у нее тогда было 1,3%. Но его судьбу это никак не изменит, полагают эксперты. «Он будет и дальше продолжать спасать наших предпринимателей от тяжелой руки власти», — считает Бунин.

В четыре раза меньше, чем партия на прошлых парламентских выборах набрал и лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин. У него 0,66% против 2,3% у партии в 2016 году. «Сурайкин — очень странный персонаж. Он пытался говорить про „10 сталинских ударов“ [название программы кандидата] на телевидении, но так и не смог четко изложить программу», — замечает Москвин.

Ничего не изменится и для кандидата от Российского общенародного союза Сергея Бабурина, который набирает 0,64% и занимает последнее место. Как заметил Москвин: «Просто хотя бы в силу возраста его политическая карьера подходит к концу».

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