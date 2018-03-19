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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
06:00  19 марта 2018 0

Российские ученые начали проводить испытания вакцины от наркомании

Клипарт. Медицина., медицина, вакцина, лекарство, ампула
Вакцина будет блокировать морфин, героин, а также кодеинсодержащие веществаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Российские ученые начали испытывать новую вакцину, которая блокирует формирование зависимости от опиатов, в частности относятся героин, метадон, морфин и кодеинсодержащие вещества. Об этом рассказала директор Национального научного центра (ННЦ) наркологии Татьяна Клименко.

При использовании вакцины, в организме человека образуются антитела, которые поспособствуют блокированию действия определенного наркотика. Для препарата будут использоваться антитела, которые были получены из лошадиной крови.

«Цель действия этих антител — связать наркотик в кровяном русле. Кроме того, клетки организма запоминают этот антиген, и при последующей встрече с ним организм начинает вырабатывать уже собственные антитела», — сообщила старший научный сотрудник лаборатории иммунохимии ННЦ наркологии Ася Берзина.

В дальнейшем будущем планируется создавать подобные вещества для защиты и от других психоактивных средств. Если испытания вакцины пройдут успешно, то предлагается вводить ее подросткам для профилактики наркомании.

Как показали испытания на животных, иммунитет сохраняется в течение года. После этого, вакцину придется вводить повторно, передают «Известия».

Александр Черноскутов
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