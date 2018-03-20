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20 марта 2018
09:00  20 марта 2018 0

Провал оппозиции на выборах, Макаревич «оскорбляет россиян», игра Дудя. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Фаворит в либеральном лагере Ксения Собчак набрала лишь 1,68% голосов по странеАнтон Белицкий © URA.RU

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Сегодня 20 марта, и вот самое интересное к этой минуте:

Президентские выборы стали провалом для российской либеральной оппозиции. В совокупности кандидаты набрали лишь 3,5%. Рассказываем, в чем причина и что будет дальше.

Заявление Макаревича о том, что россияне «злобные дебилы», вызвало шквал критики, в том числе со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и депутата Госдумы Виталия Милонова. Но музыкант извиняться не собирается.

Минобороны будет платить безработным женам военных. Но есть одно условие.

«Для нас очень важно показать страну в лучшем свете». Исландия намерена присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 из-за дела Скрипаля.

Бригада врачей и спасателей заблудилась в снежном буране в Югре по пути к беременной женщине. Теперь помощь требуется им самим.

У журналиста Юрия Дудя пока не получилось сбрить усы экс-кандидату на выборах президента от КПРФ Павлу Грудинину. Но он нашел другой способ, как лишить усов политика, теперь это может сделать каждый.

Полина Миклашевская
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