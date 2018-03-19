Дудь запустил игру, где можно побрить Грудинина

21:44 19 марта 2018 0

Юрий Дудь предложил пользователям выбор Фото: скриншот игры Юрия Дудя

Журналист Юрий Дудь запустил игру, где можно сбрить усы кандидату на выборах президента от КПРФ Павлу Грудинину или побрить налысо самого влогера. Она опубликована на сайте Sports.ru, главным редактором которого и является Дудь.

«А вы верите, что выборы были честными? Если да — брейте Грудинина. Если нет — брейте Дудя», — с таких слов начинается игра, где пользователю дают в руки бритвенный станок. Когда пользователь сбривает усы политику, появляется фраза: «Так выглядит Грудинин, который держит слово». «Как жаль, что Дудь выиграл этот спор», — появляется сообщение, когда игрок бреет влогера.

Отметим, кандидат от КПРФ и журналист перед выборами поспорили о том, что если Грудинин наберет больше 15% голосов, Дудь побреется налысо. В ином случае политик должен был сбрить усы. В итоге Грудинин получил 11,77%.

Ранее «URA.RU» сообщало, что директор Совхоза имени Ленина Грудинин ответил на вопрос, когда он сбреет усы. Он пообещал это сделать, как только Дудь на камеру скажет, что выборы были честными.