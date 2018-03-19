Оппозиционеры: «Результаты выборов порождают апатию»

21:40 19 марта 2018 0

Фаворит в либеральном лагере Ксения Собчак набрала лишь 1,68% голосов по стране Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Президентские выборы стали провалом для российской либеральной оппозиции. В совокупности все либеральные кандидаты набрали лишь 3,5% голосов по стране. Это вновь открыло дискуссию о кризисе либеральных сил в стране.

Телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и основатель «Яблока» Григорий Явлинский не смогли и близко подойти к результатам Михаила Прохорова, который на президентских выборах в 2012 году набрал 8%, заняв третье место. Чуда не произошло даже в столицах, где Прохоров в свое время пришел вторым, набрав 15% в Санкт-Петербурге и 20% в Москве. В этот раз фаворит на либеральном фланге Ксения Собчак смогла получить в столицах лишь по 4%.

Это поражение грозит оппозиции затяжным кризисом. Как отмечает сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац, которому СМИ приписывают успех либералов по итогу московской муниципальной кампании осенью 2017 года, провал на президентских выборах чреват апатией в стане оппозиционеров. «Тот же Навальный вывел на участки тысячи своих сторонников и они в качестве наблюдателей посмотрели как из урны без всяких фальсификаций вываливается 70% бюллетеней за Путина.

У многих это породит апатию. Многие разочаруются, уйдут во внутреннюю эмиграцию и перестанут интересоваться политикой», — замечает оппозиционер в беседе с «URA.RU».

По его словам, Путин получил под 70% даже в тех районах Москвы, где либералы одержали убедительную победу осенью 2017 года. Однако, ничего удивительного в этом нет, полагает президент Центра политических технологий Игорь Бунин: осенью была низкая явка, и путинский избиратель просто проигнорировал местные выборы. «Традиционному путинского электорату неинтересны муниципальные выборы, а вот за президента они проголосовать пришли, ведь именно на этих выборах они голосуют „За Крым, за мощную Россию“», — замечает эксперт. Действительно, на муниципальных выборах явка была в районе 15%, тогда как 18 марта на участки пришли 60% москвичей.

За два года до президентских выборов Михаил Прохоров купил крупнейшее деловое СМИ России — РБК Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Есть целый ряд и других причин, которые наложились друг на друга и обрекли оппозицию на провал, считают опрошенные «URA.RU» эксперты. Дезориентация электората — первая из них. Как пояснил Бунин, люди на старте кампании получили сразу несколько сигналов и просто напросто запутались. «Был мотив не приходить, поданный Навальным. Был мотив приходить, но рвать бюллетени, поданный Ходорковским. Был традиционный кандидат — Явлинский, был новый кандидат — Собчак, которая тоже многих не устраивала. Был Грудинин, которого многие считали сильным оппонентом власти, и чтобы нанести ей ущерб, думали голосовать за него», — описывает ситуацию эксперт.

В итоге, по словам Бунина, электорат распылился, а не сконцентрировался вокруг одного кандидата, как это случилось в 2012 году с бизнесменом Михаилом Прохоровым. Напомним, в предыдущей кампании участие принимали кандидаты от всех четырех парламентских партий (Путина выдвинула «Единая Россия») и самовыдвиженец Прохоров. Последнему удалось замкнуть на себе протестные голоса масштабного на тот момент «Болотного движения».

На фоне нынешней раздробленности оппозиционных кандидатов сильно сыграла власть, уверен Кац. Грамотная работа кремлевских политтехнологов — это еще одна причина поражения оппозиционеров, полагает он. «Избиратели попались на удочку Путина: повелись на дебаты, в которых участвуют семь человек, где никому не дают время сказать, а сам президент на дебаты не ходит. Дала плоды и массовая пропаганда: по подсчету команды Явлинского, Путин получил на 11 часов эфирного времени больше в последние две недели до выборов, чем кандидат от „Яблока“. Весь админресурс работал на Путина, была активная кампания мобилизации за него». Как отмечает экс-мундеп, пострадали не только либералы, но и коммунисты, они тоже набрали меньше обычного на этих выборах. Павел Грудинин взял самый низкий результат за всю историю участия в президентских гонках кандидатов от КПРФ.

Для основателя «Яблока» Григория Явлинского эти выборы стали вторыми в XXI веке. В прошлый раз он участвовал в президентских выборах в 2000 году. Тогда он набрал почти 6% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фактически все кандидаты столкнулись с тем, что президент мобилизовал под себя их электорат. Об этом «URA.RU» рассказал эксперт прокремлевского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов: «Многие так называемые либералы проголосовали за Путина. Все кандидаты столкнулись с проблемой — путинское большинство сегодня включает в себя и правых, и левых, и либералов, и патриотов».

Дальнейшее будущее протестной либеральной оппозиции представляется смутным. В день голосования Ксения Собчак вступила в дебаты с Алексеем Навальным в эфире ютуб-канала «Навальный.Live». Она предложила ему вступить в «партию перемен», создание которой она анонсировала вместе с экс-депутатом Дмитрием Гудковым за несколько дней до голосования. Однако Навальный в весьма грубой форме отказался от сотрудничества, заявив, что Собчак «была частью махинации» российских властей на выборах президента России.

В дальнейшем им предстоит борьба за лидерство на либеральном фланге, уверены эксперты, и у обоих для этого недостаточно сил. «Если бы Собчак набрала хотя бы 3%, она могла бы стать центром притяжения, но этого не произошло. Она будет создавать партию, но в текущих условиях делать это будет трудно», — говорит Бунин.

Есть проблемы и у Навального, который воспринимается лишь как талантливый критик российский коррупции. «Он заработал много очков на „разгребании грязи“. Но карьеру политика только на этом сделать трудно, поэтому сейчас, на мой взгляд, он зашел в тупик», — считает Бунин. По словам эксперта, есть у Навального и другая проблема — он не умеет договариваться с другими либеральными лидерами и привык выстраивать вертикальные отношения.

Однако, крест на российском либерализме ставить рано, говорит политолог: «Сейчас ситуация и правда плачевная, но со временем все может измениться. Не надо думать, что либеральный путь для нас закрыт навечно».

Директор института политической социологии Вячеслав Смирнов дает прогноз политическому будущему оппозиции: «Навальный проиграл окончательно, но он еще не понимает, что проиграл именно Собчак в глазах запада. А у Собчак впереди лет десять работы. Думаю она и Гудков еще выдвинутся в губернаторы Санкт-Петербурга и Москвы, а потом поведут список в Госдуму с целью взять хотя бы 3%».