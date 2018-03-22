Стало известно, во сколько обойдутся предложенные Путиным реформы

Экономиски подсчитали стоимость реформ, которые президент Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному собранию 1 марта. По их мнению, сумма затрат может достичь 20,5 трлн рублей в 2018—2024 годы.
Из них 8,4 трлн пойдут на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 — на повышение качества здравоохранения, 3,6 — на совершенствование системы образования, 3,4 — на улучшение демографии, приводит выводы специалистов Росбанка РБК.
По мнению экспертов, реализация озвученных предложений станет возможной при сокращении ряда статей расходов. В частности: социальных — на 7,8 триллионов рублей за 6 лет, на оборону — на 6 триллионов. При этом потребуется изыскать дополнительных доходов на 4 трлн рублей, а также ослабить бюджетное правило, ограничивающее возможности кабмина по расходованию средств, получаемых от продажи нефти.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию было озвучено 1 марта, напоминает «Федеральное агентство новостей». Согласно тезисам главы государства, в следующие шесть лет в стране должны быть увеличены расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру и городскую среду. Финансироваться они будет за счет роста экономики.