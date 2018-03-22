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22 марта 2018
08:39  22 марта 2018 1

Стало известно, во сколько обойдутся предложенные Путиным реформы

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, утилизация, бюджет, деньги, финансирование, рубли, макулатура
Правительству придется заняться поиском денегФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экономиски подсчитали стоимость реформ, которые президент Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному собранию 1 марта. По их мнению, сумма затрат может достичь 20,5 трлн рублей в 2018—2024 годы.

Из них 8,4 трлн пойдут на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 — на повышение качества здравоохранения, 3,6 — на совершенствование системы образования, 3,4 — на улучшение демографии, приводит выводы специалистов Росбанка РБК.

По мнению экспертов, реализация озвученных предложений станет возможной при сокращении ряда статей расходов. В частности: социальных — на 7,8 триллионов рублей за 6 лет, на оборону — на 6 триллионов. При этом потребуется изыскать дополнительных доходов на 4 трлн рублей, а также ослабить бюджетное правило, ограничивающее возможности кабмина по расходованию средств, получаемых от продажи нефти.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию было озвучено 1 марта, напоминает «Федеральное агентство новостей». Согласно тезисам главы государства, в следующие шесть лет в стране должны быть увеличены расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру и городскую среду. Финансироваться они будет за счет роста экономики.

Игорь Чукреев
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