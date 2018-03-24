На Урале мужчина, пытавшийся выбраться из застрявшего лифта, упал в шахту

В Первоуральске молодой человек погиб, упав в шахту лифта с высоты шестого этажа. По факту инцидента проводится проверка, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По имеющейся информации, ЧП произошло в 16-этажном доме №24 на бульваре Юности. Лифт, в котором находилась компания из нескольких человек, застрял между шестым и седьмым этажом. Один из пассажиров решил выбраться из кабины самостоятельно, сорвался вниз и разбился насмерть.
«Сообщение о происшедшем поступило утром, после чего на место выехали следователи. Лифт с группой мужчин остановился примерно на высоте шестого этажа. Один из них отжал двери и попытался выбраться, но упал в шахту. Тело отправлено на вскрытие, проверку проводит отдел СК по Первоуральску. Погибший — совершеннолетний», — рассказал корреспонденту «URA.RU» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга.