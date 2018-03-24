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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:53  24 марта 2018 0

На Урале мужчина, пытавшийся выбраться из застрявшего лифта, упал в шахту

Заседание городской Думы. Курган, лифт не работает
Лифт сломался между 6 и 7 этажом (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Первоуральске молодой человек погиб, упав в шахту лифта с высоты шестого этажа. По факту инцидента проводится проверка, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По имеющейся информации, ЧП произошло в 16-этажном доме №24 на бульваре Юности. Лифт, в котором находилась компания из нескольких человек, застрял между шестым и седьмым этажом. Один из пассажиров решил выбраться из кабины самостоятельно, сорвался вниз и разбился насмерть.

«Сообщение о происшедшем поступило утром, после чего на место выехали следователи. Лифт с группой мужчин остановился примерно на высоте шестого этажа. Один из них отжал двери и попытался выбраться, но упал в шахту. Тело отправлено на вскрытие, проверку проводит отдел СК по Первоуральску. Погибший — совершеннолетний», — рассказал корреспонденту «URA.RU» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга.

Владимир Васин
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