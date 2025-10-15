В здании мэрии Екатеринбурга продают помещение за десятки млн — там популярный ресторан

Мэрия Екатеринбурга продает помещение площадью 515 квадратных метров на улице 8 Марта, 8Б. Там находится ресторан «Агонь BBQ Ratskeller», а получить за него планируется 57 млн рублей. Такое постановление опубликовано на официальном портале администрации города.
«Цена объекта — 57 072 000 рублей без учета НДС», — говорится в документе. Однако выкупить сразу объекты не получится, их предлагают взять в рассрочку на семь лет с ежемесячными платежами. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия. Кроме вышеназванного помещения продают второй объект — за 41 млн рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ресторан «Агонь BBQ Ratskeller». Ответ ожидается и будет опубликован, как только поступит.
