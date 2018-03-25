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25 марта 2018
24 марта 2018
08:18  25 марта 2018 0

Цымбалюк-Романовская рассказала о пропавшей недвижимости Джигарханяна

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Актер в последние годы потерял огромное количество имуществаФото: Кадр из фильма «Город Зеро»

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о недвижимости актера. Она опровергла обвинения в мошенничестве и заявила, что все сделки совершала с согласия экс-супруга.

По ее словам, у Джигарханяна была и другая недвижимость, которая сейчас «куда-то делась». «Была квартира в Ереване, подаренная лет пятнадцать назад президентом республики. И в Москве — еще четыре квартиры. В одной жила дочь Армена Борисовича Лена. В другой — мама Татьяны Сергеевны Власовой», — рассказала бывшая избранница пожилого артиста в разговоре с изданием StarHit.

Она добавила, что была еще квартира Степана (пасынок актера — прим. ред.) и трехкомнатная квартира Староконюшенном переулке. Также была недвижимость в дачном поселке «Менделеево», гаражный бокс на Пресненском валу, автомобиль «Фольксваген» и дача в поселке Малого театра. «Все это имущество исчезло почти необъяснимым образом», — заключила она.

Ранее из-за обвинений в злом умысле по отношению к бывшему мужу Цымбалюк-Романовская подралась с продюсером и кинокритиком Марком Рудинштейном на съемках передачи «Первого канала» «На самом деле». Друг Джигарханяна обвинил женщину в том, что ее сотрудники едва не довели актера до смерти, закрыв его в кабинете, когда ему требовалась инъекция от инсульта. После этого он назвал бывшую жену артиста «мерзавкой» и толкнул ее. В ответ женщина хлопнула продюсера по затылку двумя руками, напоминает агентство Nation News.

В конце 2017 года, когда отношения бывших супругов обсуждала вся страна, Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о своей беременности от артиста, пишет сайт VSE42.ru

Семен Гринберг
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