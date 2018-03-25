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25 марта 2018
24 марта 2018
10:12  25 марта 2018 0

Бывший посол Британии в России спрогнозировал потепление отношений между странами

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, флаг великобритании
Британские дипломаты считают, что не стоит «сжигать мосты» с РоссиейФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Бывший британский посол в России Тони Брентон считает, что дипломатический конфликт между Москвой и Лондоном закончится в течение ближайших нескольких месяцев.

«Без помощи России нам не обойтись», — заявил он в интервью Independent. В качестве примера Брентон привел случай с захватом британских моряков Ираном. Это произошло в 2007 году, и помощь в освобождении британцев оказала именно Россия.

Как пишет «Интерфакс», Брентон был послом в то время, когда в Лондоне отравили Александра Литвиненко. Сейчас аналогичная история произошла с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. «Мы должны принять меры, чтобы минимизировать возможность повторения таких происшествий в будущем», — заявил Брентон, комментируя «безобразный случай со Скрипалем», однако подчеркнул, что не стоит «окончательно сжигать мосты».

По мнению Брентона, санкции, наложенные на Россию, через несколько месяцев начнут сходить на нет.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за измену родине, и его дочь Юлия сейчас находятся в коме после отравления нервно-паралитическим веществом. Пострадавших в бессознательном состоянии нашли на скамейке в парке в Солсбери. После этого Великобритания заявила о высылке из страны российских дипломатов. Россия все обвинения по «делу Скрипаля» отрицает.

Наталья Володина
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