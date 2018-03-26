СМИ узнали о возможной тайной встрече Скрипаля в день отравления

14:02 26 марта 2018 4

Скрипали выключили геолокацию на телефонах на 4 часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали функцию GPS в телефонах на четыре часа в день отравления. Газета Великобритании The Times предполагает, что они отключили геолокацию для проведения тайной встречи.

«Наиболее вероятной причиной может быть то, что они собирались с кем-то встретиться и хотели остаться вне поля зрения. Это соответствует тем способам работы, которые использовал Скрипаль, когда был разведчиком», — цитирует источника британского таблоида «Федеральное агентство новостей». По данным издания, официальный представитель Скотланд-Ярда отказалась комментировать эту информацию, передает RNS. Информацию по использованию мобильной связи могли предоставить следствию провайдеры.

По информации Nation News, 4 марта в 09:15 по местному времени Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын экс-сотрудника ГРУ. В 13:30 они припарковались в Солсбери, зашли в пивной бар, а затем отправились в ресторан. Затем Скрипалей нашли без сознания на скамейке в британском городе. Считается, что их отравили веществом нервно-паралитического действия «Новичок». Великобритания обвинила Россию в организации атаки на Скрипалей, не предоставив при этом доказательств. Москва отрицает причастность к инциденту, в МИД РФ антироссийскую кампанию из-за дела Скрипаля назвали «колоссальной провокацией и авантюрой», писало «URA.RU».