Суд отпустил на свободу уральцев, пытавшихся продать гигантский изумруд

20:52 27 марта 2018 0

Адвокат настаивает, что понятия «незаконный оборот драгоценных камней» не существует Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский областной суд отменил приговор Николаю Бирюкову и Ельмару Шахверанову, осужденных за попытку незаконной продажи огромного изумруда весом 1,2 килограмма. Дело возвращено в прокуратуру, а фигуранты отпущены домой.

«Приговор „черным копателям“ с гигантским изумрудом отменен облсудом», — сообщил «URA.RU» адвокат обвиняемых Алексей Лавров. Линия защиты строилась, по его словам, на том, что приговор был вынесен на основании устаревшего и потерявшего актуальность закона, принятого еще во время СССР и касавшегося валютных операций.

В пресс-службе Свердловского областного суда не удалось получить оперативный комментарий. Обвиняемые были задержаны в сентябре 2016 года в момент совершения сделки. В одном из городских кафе Бирюков передал драгоценный камень Шахверанову за 2,7 миллиона рублей.